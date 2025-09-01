47 nghi phạm Hàn Quốc lẩn trốn tại Philippines bị cưỡng chế dẫn độ về nước

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 3/9 cho biết đã cưỡng chế dẫn độ 49 nghi phạm lẩn trốn tại Philippines về nước qua một chuyến bay thuê bao, đánh dấu đợt dẫn độ lớn nhất từ một quốc gia đơn lẻ.Trong số các nghi phạm, 25 người liên quan đến lừa đảo, chủ yếu là lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), 17 người là tội phạm mạng, 3 người phạm tội bạo lực nghiêm trọng. Mỗi tội danh tham ô, vi phạm luật giao dịch ngoại hối, vi phạm luật xử phạt về thuế và vi phạm luật xử lý tội phạm tình dục có 1 người.Đặc biệt, đối tượng cầm đầu và đồng phạm trong vụ cướp tài sản và gây thương tích đối với một công dân Hàn Quốc tại khu vực Cebu, Philippines vào năm ngoái, cùng các đối tượng vận hành trang web cờ bạc trực tuyến trái phép trị giá 5.300 tỷ won (3,8 tỷ USD), đều nằm trong diện bị dẫn độ lần này.Các đối tượng này trung bình đã lẩn trốn trong khoảng 3 năm 6 tháng, thậm chí có trường hợp đã ẩn náu tại Philippines trong suốt 16 năm. 1.322 người Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này, với tổng thiệt hại lên tới 60,5 tỷ won (43,5 triệu USD).Hơn 10 cơ quan tại Hàn Quốc gồm cảnh sát, Bộ Ngoại giao, Bộ Địa chính và giao thông, Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon đã phối hợp để thực hiện cuộc dẫn độ quy mô lớn này. Trong đó, hơn 130 nhân sự, gồm có cảnh sát và nhân viên y tế, được huy động trên chuyến bay, còn 100 cảnh sát cơ động chống khủng bố và lực lượng an ninh được bố trí tại sân bay.Kể từ năm 2021, mỗi năm có khoảng 120 nghi phạm lẩn trốn tại Philippines bị dẫn độ về Hàn Quốc. Cơ quan Cảnh sát quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục truy đuổi đến cùng và bắt giữ các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài.