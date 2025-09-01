Seoul thu hút gần một triệu khách du lịch y tế trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 4/9 công bố kết quả phân tích dữ liệu về "Tình hình thu hút bệnh nhân nước ngoài năm 2024" của Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, và Viện Phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc (KHIDI). Trong đó cho biết số lượng du khách quốc tế đến Seoul để khám chữa bệnh trong năm ngoái đã gần chạm mốc 1 triệu người, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.Cụ thể, 1.170.467 bệnh nhân đến từ 202 quốc gia đã tìm đến Hàn Quốc trong năm 2024, trong đó có đến 999.642 người lựa chọn các cơ sở y tế tại thủ đô Seoul. Con số này cao gấp 2,1 lần so với mức 473.340 người vào năm 2023, và gấp 3,1 lần so với mức 320.284 người lúc trước đại dịch COVID-19 năm 2019.Chi phí chữa trị tại các cơ sở y tế ở Seoul mà bệnh nhân nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế trong năm 2024 đạt 1.200 tỷ won (862 triệu USD), chiếm 85,7% trong tổng chi điều trị của bệnh nhân nước ngoài trên toàn Hàn Quốc.Xét theo lĩnh vực, 665.382 người (64,2%) đã đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ; 131.541 người (12,7%) đến khoa da liễu và 81.181 người (7,8%) đến khoa nội tổng hợp. Xét theo khu vực, 5 quận chiếm khoảng 92% số bệnh nhân quốc tế tại Seoul, gồm quận Gangnam (377.073 người), quận Seocho (288.475 người), quận Mapo (124.447 người), quận Jung (120.222 người) và quận Songpa (15.511 người).Chính quyền thành phố Seoul cho rằng lượng khách du lịch y tế tăng mạnh là nhờ số cơ sở y tế điều trị cho người nước ngoài gia tăng, kết hợp với các hoạt động hỗ trợ quảng bá, marketing và dịch vụ phiên dịch.Số cơ sở y tế điều trị cho người nước thực tế đã tăng từ 920 nơi trong năm 2020 lên 1.994 nơi vào năm ngoái, tức hơn gấp đôi. Hiện nay, cứ 10 cơ sở y tế tại thủ đô Seoul thì có một cơ sở tiếp nhận bệnh nhân quốc tế. Mặt khác, chính quyền thành phố Seoul cũng đang tổ chức hội chợ doanh nghiệp du lịch y tế lớn nhất tại Hàn Quốc, để thúc đẩy thị trường này.Với lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025 tăng khoảng 14% so với năm ngoái, Seoul dự báo tổng số khách du lịch y tế nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm 2025 cũng sẽ dễ dàng vượt mốc 1,14 triệu người.