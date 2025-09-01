Lãnh đạo Trung-Triều hội đàm thượng đỉnh sau 6 năm

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/9 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương sau 6 năm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một động thái báo hiệu cho thấy quan hệ Trung-Triều, vốn bị nguội lạnh vì Bắc Triều Tiên tăng cường mối quan hệ gắn bó với Nga, được khôi phục.Tại đây, lãnh đạo hai nước đánh giá cao quan hệ hữu nghị song phương, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường trao đổi và hợp tác.Phía Trung Quốc cho biết Chủ tịch Kim đã bày tỏ hy vọng hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế và đạt được nhiều thành quả hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Về phần mình, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Bắc Triều Tiên về vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, ông Kim đánh giá cao lập trường "công bằng" của Trung Quốc, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ kiên quyết ủng hộ Bắc Kinh trong các vấn đề lợi ích cốt lõi, bao gồm cả vấn đề về Đài Loan.Tuy nhiên khác với những lần trước, trong thông báo kết quả cuộc họp của Trung Quốc không có nội dung nào liên quan đến phi hạt nhân hóa. Vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc vẫn được nhắc đến trong 4 chuyến thăm Trung Quốc trước đó của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, song lần này đã bị bỏ qua. Điều này cho thấy ưu tiên hiện nay của Bình Nhưỡng là củng cố quan hệ đối ngoại và tập trung phát triển kinh tế, hơn là bàn đến vấn đề phi hạt nhân hóa.Đoàn tàu chuyên dụng chở ông Kim đã rời ga Bắc Kinh vào khoảng 11 giờ tối ngày 4/9 (giờ Hàn Quốc). Nếu quay về thẳng miền Bắc, Chủ tịch Kim dự kiến sẽ đến thủ đô Bình Nhưỡng vào chiều 5/9, khép lại chuyến thăm Trung Quốc dài nhất từ trước đến nay, kéo dài 5 ngày 4 đêm.Đây cũng là chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim sau 6 năm 8 tháng kể từ 4 lần thăm trước đó trong bối cảnh diễn ra đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều dưới nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 3, tháng 5, tháng 6 năm 2018 và tháng 1/2019.Mặt khác, Trung Quốc đã chuẩn bị các nghi lễ tiếp đón cao nhất, chuẩn bị tiệc tối và tiệc trà cho ông Kim vào tối ngày 4/9, thể hiện nỗ lực thúc đẩy tăng cường quan hệ song phương. Ngoài ra, hiện vẫn chưa có xác nhận về sự tham gia chính thức của Kim Ju-ae, con gái Chủ tịch Kim.