Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo điều tra thực trạng nợ lương, đối xử bất công với lao động nhập cư

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 5/9, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết trong cuộc họp đội ngũ cố vấn vào cùng ngày, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan khảo sát thực trạng và báo cáo một cách hệ thống về các trường hợp đối xử bất công hoặc chậm trả tiền lương cho người lao động nước ngoài cư trú trong nước.Tổng thống nhấn mạnh với vị thế quốc gia đã chuyển mình từ một nước thương mại sang một quốc gia văn hóa, Hàn Quốc không thể để người nước ngoài sinh sống trong nước bị đối xử bất công. Chính phủ cần xây dựng các biện pháp hỗ trợ và trình kế hoạch cụ thể.Đây không phải là lần đầu tiên ông Lee chỉ ra vấn đề đối xử bất công đối với người lao động nhập cư. Trong cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống ngày 24/7, Tổng thống đã đề cập tới đoạn video về vụ việc một người lao động Sri Lanka bị trói vào xe nâng bằng màng bọc nilon xảy ra tại một nhà máy ở tỉnh Nam Jeolla, nhấn mạnh đây là hành vi xâm hại nhân quyền dã man, phải xử lý nghiêm.Tiếp theo trong cuộc họp Nội các ngày 2/9, Tổng thống đã đề cập tới vấn đề nợ lương, chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét biện pháp "hoãn xuất cảnh" đối với người lao động nước ngoài bị chủ "quỵt lương", cho họ cơ hội được nhận đủ tiền lương trước khi xuất cảnh. Theo Tổng thống, nếu những lao động này bị cưỡng chế trục xuất về nước thì chủ lao động sẽ ăn chặn số tiền này mãi mãi, đây là hành động làm tổn hại tới thể diện của quốc gia.