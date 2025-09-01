Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 5/9 cho biết quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận đa miền mang tên "Freedom Edge 2025" lần ba từ ngày 15-19/9 trên vùng biển quốc tế phía Đông Nam đảo Jeju.Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận này nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên nhiều lĩnh vực như trên biển, trên không và không gian mạng, cũng như duy trì quan hệ hợp tác vững chắc và ổn định thông qua việc tăng cường tương tác giữa ba nước.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh "Freedom Edge" là cuộc tập trận thường niên được tiến hành trên cơ sở tuân thủ pháp luật và quy tắc quốc tế nhằm ứng phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên, đồng thời để bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.Cuộc tập trận này được tổ chức lần đầu vào ngày 27-29/6 năm ngoái tại vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju. Khi đó, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã tiến hành tập trận trong các lĩnh vực như phòng thủ tên lửa trên biển, tác chiến phòng không và huấn luyện trên không, chống tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, phong tỏa hàng hải và phòng thủ mạng. Đây là cuộc tập trận đa miền thường kỳ đầu tiên giữa ba nước, khác với các hoạt động huấn luyện ba bên trước đó vốn chỉ diễn ra dưới hình thức đơn lẻ trên biển hoặc trên không.Cuộc tập trận lần hai vào ngày 13-15/11 năm ngoái tại vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju thực hiện huấn luyện 7 lĩnh vực gồm phòng thủ tên lửa trên biển, huấn luyện trên không, tác chiến tấn công và phòng thủ trên biển, chống cướp biển, chống tàu ngầm, phòng không và phòng thủ mạng.Cuộc tập trận lần thứ ba này diễn ra sau 10 tháng, cũng là lần đầu tiên kể từ khi chính quyền cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt vào tháng 1 đầu năm nay và sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào hồi tháng 6. Sự kiện này được cho là thể hiện rõ quyết tâm của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật trong việc duy trì quỹ đạo hợp tác an ninh.