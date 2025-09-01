Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung quay lại ngưỡng 60% (Gallup)

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 5/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 2-4/9 đối với 1.002 người trưởng thành 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Trong tuần này, có 63% cử tri đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành đất nước, tăng 4% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã quay trở lại ngưỡng 60% sau một tháng rưỡi kể từ tuần thứ ba của tháng 7 (64%). Ngược lại, có 28% cử tri đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, giảm 2%. 9% cử tri không đưa ra ý kiến.Trong số các cử tri đánh giá tích cực, 18% chọn lý do là lĩnh vực "ngoại giao", chiếm tỷ lệ cao nhất. Đối với các cử tri không ủng hộ Tổng thống, 15% chọn lý do là lĩnh vực "kinh tế, dân sinh".Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong tuần này đạt 41%, giảm 3%. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 24%, tăng 1%. 4% cử tri ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc, 3% ủng hộ đảng Cải cách mới và 1% chọn đảng Tiến bộ.Kết quả thăm dò nói trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).