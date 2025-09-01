Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/9 đã nhận định cuộc gặp giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc 3/9 tại Bắc Kinh là một "cột mốc lịch sử cho thấy tính bất biến và bất bại của quan hệ hữu nghị Trung-Triều".KCNA đưa tin lãnh đạo hai nước trong buổi hội đàm song phương đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường các chuyến thăm cấp cao và đối thoại chiến lược, qua đó cho thấy quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ trở nên sôi nổi hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về lập trường chính sách đối ngoại, nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề khu vực và quốc tế.Về phần mình, lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định không thay đổi ý chí quyết tâm phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ Trung-Triều. Đáp lại, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp.Bên cạnh đó, hãng tin miền Bắc trong cùng ngày cũng đưa tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4/9 đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Kim Jong-un nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc (9/9), chỉ một ngày sau cuộc họp thượng đỉnh song phương tại Bắc Kinh. Điều này cho thấy rõ mối quan hệ gắn bó giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng.Trong điện mừng, Tổng thống Putin đã đề cập việc binh lính miền Bắc hỗ trợ Matxcơva, chiến đấu anh dũng trong chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk của Nga khỏi quân xâm lược, khẳng định đây chính là biểu tượng rõ ràng cho tình hữu nghị Nga-Triều và sự hỗ trợ lẫn nhau. Ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục củng cố được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên những nỗ lực chung. Điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của người dân hai nước, cũng như đóng góp cho sự ổn định trên bán đảo Hàn Quốc và toàn khu vực Đông Bắc Á.Mặt khác, KCNA còn đưa tin lãnh đạo Việt Nam, Iran, Lào cũng đã gửi điện mừng và lẵng hoa tới Chủ tịch Kim, chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã đạt được thành công trong hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên.