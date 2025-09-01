Hai công dân Hàn Quốc bị thiệt mạng trong vụ tai nạn trật bánh tàu điện tại Bồ Đào Nha

Photo : YONHAP News

Viện kiểm sát Bồ Đào Nha ngày 4/9 (giờ địa phương) cho biết trong vụ tai nạn trật bánh đường ray tàu điện leo dốc xảy ra tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 3/9 vừa qua có hai công dân Hàn Quốc đã thiệt mạng.Các hãng tin quốc tế như AP (Mỹ), AFP (Pháp) và đài BBC (Anh) đưa tin cho biết người phát ngôn Viện kiểm sát Bồ Đào Nha đã xác nhận được danh tính của 8 nạn nhân bị thiệt mạng, gồm 5 người Bồ Đào Nha, hai người Hàn Quốc và một người Thụy Sĩ.Tàu điện leo dốc này là tàu vận hành nhờ cáp kéo, chở khách lên xuống con dốc ở Lisbon, mỗi năm đón hơn 3,5 triệu lượt khách du lịch. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 3/9 trên tuyến tàu điện Gloria, nối quảng trường Restauradores ở trung tâm thành phố với khu Bairro Alto, điểm ngắm cảnh nổi tiếng.Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro trong cùng ngày đã thông báo số người tử vong trong vụ tai nạn là 16 người và trong số các nạn nhân được đưa vào bệnh viện, có 5 người trong tình trạng nguy kịch. Trong số 15 nạn nhân đã xác định quốc tịch, có 4 người Bồ Đào Nha, hai người Đức, hai người Tây Ban Nha, cùng các công dân Hàn Quốc, Cabo Verde, Canada, Ý, Pháp, Thụy Sĩ và Morocco (mỗi nước 1 người).Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và chính quyền thành phố Lisbon đã xác nhận có một công dân Hàn Quốc bị thương trong vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/9 cho biết hai công dân Hàn Quốc bị thiệt mạng là một nam và một nữ. Ngoài ra, một nữ công dân bị thương đã được phẫu thuật và đang nằm điều trị tại bệnh viện địa phương.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bồ Đào Nha cũng cho biết đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan nước sở tại, trực tiếp tới hiện trường và cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho công dân Hàn Quốc bị ảnh hưởng. Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố ngày 4/9 là ngày quốc tang, đồng thời tiến hành điều tra và truy cứu trách nhiệm liên quan đến vụ việc.