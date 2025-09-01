Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Hàn Quốc sau 10 năm nhân dịp Đối thoại an ninh Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Đối thoại an ninh Seoul (SDD) lần thứ 14, một cơ chế thảo luận an ninh đa phương, sẽ diễn ra từ ngày 8-10/9 tại Seoul.Đối thoại an ninh Seoul năm nay dự kiến quy tụ khoảng 1.000 quan chức về an ninh từ 68 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng của 5 nước, bao gồm cả Nhật Bản; Thứ trưởng Bộ quốc phòng của 8 quốc gia và Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là lần đầu tiên sau 10 năm một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Hàn Quốc kể từ năm 2015.Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Nhật Bản Nakatani Gen và Bộ trưởng Quốc phòng các nước khác, cũng như gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone.Chủ đề chính của SDD 2025 là "Vượt qua các thách thức địa chính trị: Xây dựng hòa bình thông qua hợp tác". Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ chế thảo luận này sẽ tập trung đánh giá tình hình cạnh tranh địa chính trị và môi trường an ninh quốc tế, đồng thời thảo luận các phương án hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng trên thế giới, bao gồm cả bán đảo Hàn Quốc.Trong thời gian diễn ra sự kiện, ba phiên họp toàn thể và ba phiên họp đặc biệt sẽ được tổ chức. Sau bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Ahn vào ngày 9/9, các phiên họp toàn thể sẽ diễn ra với ba chủ đề là giảm cạnh tranh địa chính trị và khôi phục ổn định chiến lược; giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin bền vững; tăng cường năng lực an ninh tương lai thông qua trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới. Các Bộ trưởng và Thứ trưởng quốc phòng tham dự sự kiện sẽ thảo luận về chính sách an ninh theo từng khu vực và quốc gia.