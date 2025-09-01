Seoul lấy làm tiếc về vụ Washington truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp tại nhà máy của doanh nghiệp Hàn Quốc

Photo : KBS News

Vào ngày 4/9 (giờ địa phương), Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) cùng Cơ quan Điều tra an ninh nội địa (HSI) của Mỹ đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào lao động nhập cư bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và hãng LG Energy Solution (HL-GA Battery Company) ở thành phố Savannah, bang Georgia. Trong chiến dịch này, khoảng 450 người đã bị bắt giữ, trong đó có hơn 30 nhân viên Hàn Quốc được cử sang Mỹ theo diện công tác.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-woong trong buổi họp báo chiều ngày 5/9 đã bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc về vụ việc trên; nhấn mạnh hoạt động kinh tế của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của công dân Hàn Quốc không được phép bị xâm hại một cách bất công trong quá trình giới chức Mỹ thực thi pháp luật.Người phát ngôn Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng cử Tổng lãnh sự của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ và các lãnh sự thuộc Tổng lãnh sự quán tại Atlanta tới hiện trường, đồng thời chỉ đạo lập tổ ứng phó ngay tại địa phương.Đồng thời, Chính phủ cũng đã truyền đạt lập trường lo ngại và lấy làm tiếc thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc, yêu cầu Washington đặc biệt lưu ý để bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Hàn Quốc không bị xâm phạm.