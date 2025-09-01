Tổng thống Hàn Quốc và Mông Cổ nhất trí thúc đẩy giao lưu nhân lực

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết vào chiều ngày 4/9, Tổng thống Lee Jae Myung đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh kể từ khi nhậm chức.Lãnh đạo hai nước đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực trong suốt 35 năm qua kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Mông Cổ nhân sự ra mắt của Chính phủ mới Hàn Quốc.Tiếp đó, Tổng thống hai nước đồng tình rằng sự giao lưu sôi động giữa người dân hai nước chính là trụ cột vững chắc cho quan hệ song phương, nhất trí thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân lực.Tổng thống Lee đã đề xuất mở rộng hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Mông Cổ, quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, và Hàn Quốc, quốc gia sở hữu công nghệ tiên tiến. Đáp lại, Tổng thống Mông Cổ bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm và hỗ trợ sâu sắc mà Tổng thống Lee đã trực tiếp dành cho cộng đồng người Mông Cổ nói riêng, và cả lao động nhập cư đang sinh sống tại Hàn Quốc nói chung.