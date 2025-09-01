Chính phủ Hàn Quốc nâng mức trợ giá gạo lên 5.000 won với mỗi bao 20 kg

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 5/9 công bố sẽ nâng mức trợ giá gạo từ 3.000 won (2,1 USD) với một bao gạo 20 kg như hiện nay lên 5.000 won (3,6 USD) từ ngày 11/9 tới.Chương trình khuyến mãi giảm giá gạo đang được triển khai từ tháng trước tại các hệ thống bán lẻ thuộc Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup, các chuỗi siêu thị Emart, Traders, Homeplus, Lotte Mart và MAXX.Bên cạnh đó, Chính phủ cung sẽ bổ sung thêm nguồn cung gạo dự trữ từ kho Nhà nước dùng cho chế biến. Bộ Nông lâm giải thích gần đây giá gạo tăng cao khiến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm từ gạo, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc thu mua gạo từ khu vực tư nhân, gây lo ngại sẽ ảnh hưởng tới sản lượng hàng xuất khẩu.Đặc biệt, nhu cầu thực phẩm chế biến từ gạo được dự báo tăng mạnh trước thềm cao điểm Tết Trung thu, do đó Chính phủ sẽ cung ứng đầy đủ trong phạm vi 50.000 tấn, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm.Bộ Nông lâm kỳ vọng việc cung cấp gạo dự trữ cho mục đích chế biến sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, đồng thời mang lại hiệu quả tích cực cho cân đối cung cầu gạo trong năm nay.