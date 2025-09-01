Chênh lệch mức lương giữa nam và nữ tại doanh nghiệp Hàn Quốc vượt 30%

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 5/9 công bố kết quả "Khảo sát về khoảng cách tiền lương theo giới tính năm 2024".Trong năm ngoái, mức lương bình quân đầu người tại 2.980 doanh nghiệp thuộc diện phải công bố thông tin là 97.800.000 won (70.300 USD) đối với nam giới và 67.730.000 won (48.700 USD) đối với nữ giới. Theo đó, khoảng cách tiền lương theo giới tính đạt 30,7%, tăng 4,4% so với năm trước đó (26,3%).Tiền lương bình quân của cả nam và nữ đều giảm so với cuộc khảo sát năm trước, nhưng mức giảm ở nữ (-6,7%) lớn hơn nhiều so với nam (-0,8%), được cho là nguyên nhân chính làm nới rộng khoảng cách tiền lương.Xét theo ngành, bán buôn, bán lẻ có khoảng cách tiền lương giới tính lớn nhất (44,1%), tiếp theo là ngành xây dựng (41,6%) và công nghệ thông tin, truyền thông (34,6%). Đặc biệt, trong các ngành có lực lượng lao động lớn như chế tạo, công nghệ thông tin, tài chính và bảo hiểm, khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ tăng so với năm trước, góp phần đẩy mức chênh lệch chung tăng lên.Số năm làm việc liên tục tại các doanh nghiệp thuộc diện phải công bố thông tin của nam giới đạt bình quân 11,8 năm, nữ giới là 9,4 năm, tức chênh lệch 20,9%.Tại 344 cơ quan công lập được khảo sát song song, mức lương bình quân trong năm ngoái của nam giới là 72.670.000 won (52.250 USD), nữ giới là 58.160.000 won (41.800 USD), chênh lệch 20%, giảm 2,7% so với một năm trước (22,7%). Thâm niên bình quân trong khu vực công là 10,5 năm với nam giới, 8,4 năm với nữ giới, chênh lệch 19,9%, giảm mạnh tới 29% so với một năm trước.Bộ Phụ nữ và gia đình cho biết thông thường, khoảng cách thâm niên giảm sẽ kéo theo sự thu hẹp về khoảng cách tiền lương. Tuy nhiên, tại các công ty được khảo sát, mặc dù khoảng cách thâm niên giảm nhưng khoảng cách tiền lương lại nới rộng. Điều này là do ngoài thâm niên, mức lương còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác như hình thức lao động, chức vụ.Bộ sẽ nắm bắt chính xác nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch tiền lương theo giới tính, và sẽ lập kế hoạch áp dụng chế độ công khai tiền lương để buộc các doanh nghiệp phải công bố thông tin một cách minh bạch.