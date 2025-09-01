Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh hành chính về việc thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) viện dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 (giờ địa phương) đã ký Sắc lệnh hành chính về việc chính thức thực thi thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản.Theo Sắc lệnh hành chính trên, gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản sang Mỹ sẽ chịu mức thuế cơ bản 15%, thuế quan đối với ô tô của Nhật Bản cũng được điều chỉnh giảm từ mức 27,5% xuống 15%. Sắc lệnh hành chính này cũng cho phép Bộ trưởng Thương mại Mỹ điều chỉnh thuế đối ứng về mức 0% đối với thuốc đã hết hạn bảo hộ độc quyền (generic) và các loại tài nguyên thiên nhiên không sản xuất được tại Mỹ, mà phải nhập khẩu từ Nhật Bản.Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin cho biết mức thuế 15% mà Mỹ áp đối với ô tô Nhật Bản dự kiến sẽ được áp dụng từ tuần thứ hai của tháng 9, sớm hơn cả Hàn Quốc.Đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản có mức thuế dưới 15%, Sắc lệnh hành chính quy định mức thuế (bao gồm thuế hiện hành và thuế đối ứng) sẽ không vượt quá 15%. Với những mặt hàng có thuế quan trên 15%, Mỹ sẽ không áp thêm thuế đối ứng. Quy định này tương tự với cách Washington thực hiện đối với Liên minh châu Âu (EU), cũng như đáp ứng với yêu cầu của Tokyo.Trước đây, do còn bất đồng về việc liệu mức thuế 15% này có bao gồm cả thuế hiện hành của Mỹ hay không, nên Washington đã trì hoãn ký Sắc lệnh hành chính quyết định hạ thuế đối với ô tô Nhật Bản.Ngoài ra, Sắc lệnh hành chính còn ghi rõ cam kết của Chính phủ Nhật Bản về việc đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong đó lĩnh vực đầu tư sẽ do phía Washington quyết định. Tokyo cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ cụ thể như tăng nhập khẩu gạo Mỹ từ mức 350.000 tấn lên 600.000 tấn, mua thêm ngô, đỗ tương, phân bón và các sản phẩm nông sản khác trị giá khoảng 8 tỷ USD mỗi năm. Nhật Bản cũng đồng ý nhập khẩu ô tô được sản xuất và chứng nhận an toàn tại Mỹ mà không yêu cầu thêm thủ tục kiểm định, cũng như mua cả máy bay dân dụng và thiết bị quân sự của Washington.Mặt khác, chính quyền Tổng Thống Trump ngày 30/7 cũng đã đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc. Cụ thể, Seoul sẽ đầu tư 350 tỷ USD và mua năng lượng của Mỹ với quy mô khoảng 100 tỷ USD, đổi lại mức thuế quan của Washington đối với ô tô Hàn Quốc sẽ giảm từ 25% xuống 15%. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn chưa ký Sắc lệnh hành chính để thực thi thỏa thuận này.