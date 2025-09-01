Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc lên tiếng bảo vệ quyền điều tra bổ sung

Photo : YONHAP News

Quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Noh Man-seok ngày 3/9 vừa qua trong một cuộc họp đã phát biểu rằng việc bảo vệ quy trình hợp pháp, làm rõ sự thật thông qua điều tra bổ sung không phải là quyền hạn mà là nghĩa vụ của cơ quan công tố. Do đó, Viện Kiểm sát phải bảo vệ "quyền điều tra bổ sung". Trên thực tế, phát biểu này của ông Noh mang hàm ý phản đối kế hoạch cải cách Viện Kiểm sát mà đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang xúc tiến.Theo Luật tố tụng hình sự Hàn Quốc hiện hành, công tố viên có thể trực tiếp tiến hành hoặc yêu cầu Cảnh sát tiến hành điều tra bổ sung nếu xét thấy cần thiết để ra quyết định việc truy tố đối với vụ án được Cảnh sát chuyển giao, hoặc khi thấy cần thiết để đề nghị lệnh bắt giữ, khám xét.Nội dung chính của dự thảo cải cách Viện Kiểm sát mà đảng Dân chủ đồng hành đang xúc tiến bao gồm việc chuyển đổi Viện Kiểm sát tối cao thành "Cơ quan Công tố" chỉ chuyên phụ trách việc truy tố, xóa bỏ hoàn toàn quyền điều tra bổ sung của công tố viên. Vấn đề xóa bỏ quyền điều tra bổ sung đang là trọng tâm tranh cãi lớn nhất trong quá trình thảo luận cải cách Viện Kiểm sát của chính giới.Trước ý kiến phản đối từ Viện Kiểm sát, Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho trước đó đã nhượng bộ một bước, cho rằng cần thảo luận thêm về phương án cải cách thay vì xóa bỏ toàn bộ quyền điều tra bổ sung.