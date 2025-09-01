Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm công bố mức thuế quan chíp bán dẫn "khá đáng kể" (fairly substantial)" đối với những doanh nghiệp không xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp nào có kế hoạch xây dựng nhà máy chíp bán dẫn tại Mỹ thì sẽ được miễn trừ.Phát biểu này được lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra trước phóng viên trong bữa tiệc tối với những Giám đốc điều hành các doanh nghiệp công nghệ thông (IT) của Mỹ tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày 4/9 (giờ địa phương).Trước đó, ông Trump vào ngày 6/8 từng tuyên bố sẽ áp mức thuế khoảng 100% với mặt hàng chíp bán dẫn nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng miễn trừ cho các doanh nghiệp xây nhà máy tại Mỹ.Mặt khác, Tổng thống Trump cho biết sẽ sớm đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới việc đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận đây là "cuộc chiến khó khăn nhất" trong số những xung đột mà ông giải quyết từ trước tới nay.