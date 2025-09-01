Ngoại trưởng Cho Hyun:

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 4/9 đã tham dự buổi thuyết giảng chính sách cấp cao dành cho các Đại sứ tại Hàn Quốc lần thứ nhất năm 2025 do Học viện ngoại giao quốc gia tổ chức. Tại đây, ông Cho khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại liên Triều, xây dựng lòng tin thông qua sự tham gia mang tính xây dựng.Về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc 3/9 vừa qua, ông Cho cho biết dù thực tế là như vậy, song Hàn Quốc vẫn tiếp cận Bắc Triều Tiên với thái độ thực dụng, kiên nhẫn chờ cho đến ngày Bình Nhưỡng quay lại bàn đối thoại.Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh việc hòa giải trên bán đảo Hàn Quốc không chỉ có lợi cho cả hai miền Nam-Bắc, mà còn đóng góp vào hòa bình trong khu vực và thế giới. Theo đó, Seoul cần sự quan tâm và ủng hộ liên tục của các Đại sứ tại Hàn Quốc.Về chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ trưởng Cho khẳng định Hàn Quốc chỉ theo đuổi đường lối "ngoại giao thực dụng", không lấy "sao Bắc Đẩu" làm chuẩn mực hay cũng không có những trăn trở về mặt ý thức hệ.