Chủ tịch Bắc Triều Tiên về tới Bình Nhưỡng sau chuyến thăm Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/9 đã về đến thủ đô Bình Nhưỡng sau khi tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9) tại Bắc Kinh.Những bức ảnh được công bố cho thấy con gái ông Kim là Kim Ju-ae, người đã không xuất hiện thêm ngoại trừ hôm đoàn Bắc Triều Tiên đến Bắc Kinh, đứng cạnh lãnh đạo miền Bắc và cùng nhìn ra ngoài cửa sổ tàu. Các quan chức tháp tùng Chủ tịch Kim trong chuyến đi này như Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, Bí thư đảng Lao động Jo Yong-won cũng có mặt trong cùng toa tàu. Một bức ảnh khác còn cho thấy Kim Ju-ae bước xuống tàu sau ông Kim tại một địa điểm được cho là ga Bình Nhưỡng.Những thông tin này đều được các kênh truyền thông đối nội như Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) và Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc đưa tin vào sáng ngày 6/9.Trước đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã khởi hành từ Bình Nhưỡng bằng tàu chuyên dụng vào ngày 1/9 và đến Bắc Kinh vào ngày 2/9 để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc. Trong ngày 3/9, lãnh đạo miền Bắc đã xuất hiện trên lễ đài ở Quảng trường Thiên An Môn cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin để chứng kiến lễ duyệt binh. Sau đó, ông Kim cũng có buổi hội đàm song phương với Tổng thống Putin tại Trung Quốc.Sau hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 4/9, ông Kim đã rời Bắc Kinh và trở về đến Bình Nhưỡng vào ngày hôm sau. Với lịch trình kéo dài 5 ngày 4 đêm, đây là chuyến thăm Trung Quốc lâu nhất từ trước đến nay của lãnh đạo miền Bắc.