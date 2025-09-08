Hàn Quốc miễn thị thực tạm thời cho khách đoàn Trung Quốc từ ngày 29/9 tới

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/9 đã công bố kế hoạch tạm thời miễn visa cho khách đoàn Trung Quốc.Cụ thể, kể từ ngày 29/9 tới, khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn từ ba người trở lên do các công ty lữ hành được chỉ định trong và ngoài nước tổ chức sẽ được miễn thị thực và có thể du lịch trên toàn Hàn Quốc trong thời gian tối đa 15 ngày. Chính sách này có hiệu lực đến ngày 30/6 năm sau với điều kiện du khách Trung Quốc phải nhập cảnh và xuất cảnh bằng cùng một phương tiện qua hàng không hoặc đường biển. Các công ty lữ hành có quyền tổ chức tour du lịch phải là đơn vị được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc hoặc cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại Trung Quốc chỉ định.Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập đối sách nhằm hạn chế tình trạng cư trú bất hợp pháp. Cụ thể, các công ty lữ lành trong nước phải đăng ký danh sách du khách trên trang Hi Korea ít nhất 24 tiếng trước khi khách du lịch nhập cảnh qua đường hàng không, và 36 tiếng đối với đường biển. Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ kiểm tra danh sách để xác định các đối tượng thuộc diện hạn chế nhập cảnh, hoặc đã từng cư trú bất hợp pháp. Những đối tượng này sẽ không được áp dụng chính sách miễn thị thực và phải tiến hành xin visa.Ngoài ra, Seoul sẽ tăng cường các biện pháp xử phạt hành chính đối với các du khách tự ý rời đoàn; cũng như các công ty lữ hành trong và ngoài nước có tỷ lệ này vượt quá 2% theo quý. Đồng thời, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường giám sát và đào tạo nhằm ngăn chặn tình trạng tour giá rẻ, ép khách mua sắm hay du khách bỏ trốn.Các cơ quan hữu quan sẽ tổ chức hướng dẫn quy trình cho các công ty lữ hành từ ngày 8-19/9. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng sẽ bắt đầu quy trình đăng ký và chỉ định công ty lữ hành từ ngày 15/9. Các công ty du lịch có thể đăng ký danh sách khách du lịch từ ngày 22/9 để chuẩn bị cho lượng khách tăng mạnh trong kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc trong tháng 10.Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng chính sách tạm thời miễn thị thực này sẽ thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế địa phương, cũng như tăng cường giao lưu người dân, nâng cao sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.