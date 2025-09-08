Phương án cải tổ bộ máy Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Chính phủ, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 7/9 đã nhóm họp về phương án cải tổ bộ máy Chính phủ cùng các biện pháp an toàn lao động và ứng phó thiên tai.Theo kế hoạch được công bố sau cuộc họp, cơ cấu Chính phủ sẽ được điều chỉnh từ "19 Bộ, 23 Cơ quan và 6 Ủy ban" thành "19 Bộ, 25 Cơ quan và 6 Ủy ban".Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Han Joeung-ae cho biết các bên đã thảo luận sâu nhất về vấn đề cải cách Viện Kiểm sát. Trong thời gian qua, liên tục có ý kiến lo ngại về việc Viện Kiểm sát lạm dụng quyền lực không bị kiểm soát, gây tổn hại tới tính công bằng. Các bên nhất trí tách biệt chức năng điều tra và truy tố của Viện Kiểm sát, thành lập hai cơ quan mới: Cơ quan Công tố và Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng.Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng sẽ trực thuộc Bộ trưởng Hành chính và An toàn, trong khi Cơ quan Công tố, phụ trách việc truy tố và duy trì công tố, sẽ trực thuộc Bộ Tư pháp.Một phương án cải tổ trọng tâm khác đó là tách Bộ Kế hoạch và tài chính hiện nay thành Cơ quan hoạch định ngân sách và Bộ Tài chính và kinh tế. Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung nhấn mạnh các chức năng lập và điều phối chính sách kinh tế, thu chi ngân sách hiện đang tập trung quá mức vào Bộ Kế hoạch và tài chính.Cơ quan hoạch định ngân sách sẽ đảm nhận việc lập ngân sách, chính sách tài khóa, quản lý tài chính, đồng thời xây dựng các chiến lược phát triển quốc gia trung và dài hạn. Trong khi đó, Bộ Tài chính và kinh tế sẽ phụ trách tổng thể và điều phối chính sách kinh tế, thuế, ngân khố, tài chính và quản lý các cơ quan công lập. Bộ trưởng Tài chính và kinh tế đồng thời giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế.Các chức năng liên quan đến tài chính trong nước, bao gồm cả Viện phân tích thông tin tài chính thuộc Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), sẽ được chuyển giao cho Bộ Tài chính và kinh tế. Chức năng giám sát tài chính sẽ được tái cơ cấu vào Ủy ban Giám sát tài chính.Dự thảo cải tổ trên dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 2/1 năm tới, sau khi Bộ Kế hoạch và tài chính hoàn tất quá trình xử lý dự thảo ngân sách tại kỳ họp thường kỳ Quốc hội trong năm nay.