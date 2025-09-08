Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thể Ban hỗ trợ tự lập cho người tị nạn miền Bắc

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Ban hỗ trợ tự lập, chuyên phụ trách chính sách hỗ trợ tự lập dài hạn như việc làm cho người tị nạn Bắc Triều Tiên, đã bị giải thể vào ngày 4/9 vừa qua, và chuyển thành "Nhóm chuyên trách". Nhóm chuyên trách cũng sẽ chỉ hoạt động cho tới khi Bộ Thống nhất hoàn tất cải tổ bộ máy.Bộ Thống nhất cho biết cơ quan này đang xúc tiến bình thường hóa bộ máy tổ chức đặt trọng tâm vào các chức năng đối thoại, giao lưu hợp tác liên Triều. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Bộ vẫn đang tham vấn với các ban ngành hữu quan, chưa ấn định về phương án cải tổ cụ thể.Ban hỗ trợ tự lập được lập ra vào ngày 4/9 năm ngoái thuộc Văn phòng các vấn đề nhân quyền và nhân đạo, trong bối cảnh Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol thúc đẩy công khai và cải thiện thực trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ban đầu, Ban hỗ trợ tự lập dự kiến sẽ được chuyển đổi thành một đơn vị chính thức sau một năm hoạt động tạm thời. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt, Bộ Thống nhất đã thay đổi hoàn toàn chính sách với miền Bắc và chính sách thống nhất, trong đó quyết định không duy trì Ban hỗ trợ tự lập.