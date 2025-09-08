Chính phủ Hàn Quốc tiến hành đàm phán hồi hương hơn 300 lao động bị giam giữ tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong cuộc gặp gỡ báo giới ngày 8/9 cho biết Chính phủ đang tiến hành các bước đàm phán chi tiết để đưa hơn 300 công dân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) giam giữ tại bang Georgia (Mỹ) có thể sớm trở về nước an toàn bằng chuyến bay thuê bao. Ngay khi các thủ tục hành chính được hoàn tất, Chính phủ dự định sẽ đưa các lao động này về nước trong thời gian sớm nhất.Quan chức này còn cho biết đã hoàn tất phỏng vấn lãnh sự với khoảng 250 người có nguyện vọng về nước, và không có trường hợp nào gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hay phàn nàn về điều kiện, cũng như việc bị vi phạm nhân quyền tại nơi giam giữ. Dù vậy, Chính phủ vẫn liên tục yêu cầu ICE đảm bảo công dân Hàn Quốc không bị đối xử bất công hoặc phải chịu những điều kiện tồi tệ trong quá trình giam giữ.Việc hồi hương lần này sẽ được xử lý theo hình thức "tự nguyện xuất cảnh" theo luật di trú của Mỹ. Những người không muốn xuất cảnh vẫn có thể tiếp tục ở lại và tham gia vào quy trình xét xử di trú. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc ưu tiên việc đưa toàn bộ các lao động này về nước.Do cần phải xác nhận nguyện vọng xuất cảnh, hoàn tất thủ tục lên máy bay và các thủ tục hành chính khác, nên thời điểm khởi hành của chuyến bay vẫn chưa được ấn định. Chuyến bay thuê bao này dự kiến sẽ là máy bay dân dụng, không phải máy bay vận tải quân sự. Chi phí hồi hương về sau sẽ được Chính phủ Hàn Quốc thu lại từ doanh nghiệp và cá nhân liên quan.Để thiết lập các đối sách cơ bản nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, cùng các hiệp hội kinh tế để lắng nghe những khó khăn, sau đó xem xét hệ thống thị thực phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, và tiến hành đàm phán với phía Mỹ.Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ngày 4/9 đã tiến hành một chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và hãng LG Energy Solution (HL-GA Battery Company) ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, khoảng 475 người đã bị bắt giữ, trong đó có hơn 300 người Hàn Quốc.