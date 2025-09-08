Tổng thống Mỹ khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Seoul sau đợt truy quét lao động bất hợp pháp

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 (giờ địa phương) khẳng định vụ việc hơn 300 lao động Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ trong chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG (HL-GA Battery Company) ở bang Georgia sẽ không khiến mối quan hệ Hàn-Mỹ xấu đi.Lãnh đạo Nhà trắng nhấn mạnh Washington có mối quan hệ rất tốt với Seoul, hai bên cũng đã vừa ký kết thỏa thuận thương mại song phương. Ông Trump còn cho biết Mỹ hiện không có nhân lực am hiểu về pin. Vì vậy, Washington cần đưa một số chuyên gia nước ngoài sang để đào tạo lao động Mỹ trong các lĩnh vực như sản xuất pin, máy tính hay đóng tàu, những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao.Tổng thống Trump khẳng định cần đưa nhân lực nước ngoài vào Mỹ một cách hợp pháp để đào tạo lao động nước này, từ đó giúp Washington sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn thế giới; cam kết sẽ thiết lập cơ chế cho phép thực hiện điều này một cách nhanh chóng và hợp pháp.Phát biểu này của ông Trump được cho là thể hiện thiện chí giải quyết vấn đề Chính phủ Mỹ đã thu hút được mức đầu tư lớn từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, song lại không cấp đủ thị thực để cho người nước ngoài xin việc và làm việc tại Mỹ.Đây là lần thứ hai lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra phản ứng liên quan đến vụ việc lần này, được xem là khác với lập trường cứng rắn mà ông đưa ra trước đó vào ngày 5/9, một ngày sau cuộc truy quét của Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ. Khi đó, Tổng thống Trump khẳng định những người bị bắt là người cư trú bất hợp pháp, và ICE chỉ đang làm đúng công việc của họ.Mặt khác, Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ nhấn mạnh việc nhập cảnh trái phép và tuyển dụng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp đều là hành vi phạm pháp, cảnh báo sẽ có thêm nhiều cuộc truy quét quy mô lớn khác trong thời gian tới.