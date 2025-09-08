Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/9 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến liên quan đến việc Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tuyên bố từ chức. Vì đây là vấn đề chính trị nội bộ của Nhật Bản nên không phù hợp để Chính phủ Hàn Quốc đưa ra bình luận cụ thể.Quan chức này nhấn mạnh hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đã có sự đồng thuận rộng rãi về phương hướng phát triển quan hệ song phương mang tính ổn định và hướng tới tương lai. Seoul kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì quan hệ tích cực với Tokyo ngay cả sau khi Thủ tướng Ishiba từ chức.Thủ tướng Nhật Bản vào chiều ngày 7/9 đã tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp tại Văn phòng Thủ tướng, tuyên bố từ chức với lý do đây là thời điểm thích hợp để chuyển giao vị trí cho người kế nhiệm khi nước này đã vượt qua giai đoạn khó khăn trong đàm phán thuế quan với Mỹ.Ông Ishiba từ lâu được biết đến là người có lập trường ôn hòa trong vấn đề quan hệ Hàn-Nhật. Trong chuyến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 8, trước khi lên đường sang Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Ishiba. Tại đây, lãnh đạo hai nước đã nhất trí phát triển quan hệ Hàn-Nhật thành mối quan hệ hợp tác hướng tới tương lai. Kết quả hội đàm cũng đã được hai bên công bố dưới hình thức tuyên bố chung. Điều này được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng bởi đây là lần đầu tiên sau 17 năm Seoul và Tokyo công bố văn kiện chung sau Hội nghị thượng đỉnh song phương.Mặt khác, một số ứng viên được nhắc đến cho vị trí kế nhiệm ông Ishiba bao gồm Bộ trưởng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Koizumi Shinjiro, hay cựu Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế Takaichi​​ Sanae.