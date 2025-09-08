Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc đang có phản ứng trái chiều về dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ được công bố hôm 7/9, có nội dung trọng tâm là giải thể Viện Kiểm sát.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 8/9 đánh giá dự thảo này là một bước ngoặt trong công cuộc cải cách quyền lực, tuyên bố sẽ thông qua luật sửa đổi tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 25/9 tới đây. Bên cạnh đó, đảng cầm quyền cũng hoan nghênh nội dung tách chức năng ngân sách và tài chính khỏi Bộ Kế hoạch và tài chính. Tuy nhiên, nội bộ đảng này cũng có ý kiến phản đối về nội dung chuyển giao chức năng về năng lượng của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho Bộ Môi trường.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thì phản đối gay gắt dự thảo sửa đổi, cho rằng đây không phải là "cải tổ" mà là "phá hủy" bộ máy Chính phủ. Đảng này chỉ trích nội dung giải thể Viện Kiểm sát, tước bỏ quyền điều tra bổ sung của cơ quan công tố chính là một đòn trả đũa chính trị.Mặt khác, về quá trình đàm phán trả tự do cho những lao động Hàn Quốc bị giới chức Mỹ bắt giữ trong vụ truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp tại bang Georgia, đảng cầm quyền đánh giá nhờ chỉ thị nhanh chóng của Tổng thống và sự đối phó tổng lực của Chính phủ mà các công dân Hàn Quốc đã được thả tự do. Ngược lại, đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh việc đưa người lao động hồi hương một cách an toàn không phải là thành quả mà là nghĩa vụ đương nhiên của Chính phủ; hối thúc Chính phủ đưa ra đối sách căn bản tránh tái diễn sự việc tương tự.