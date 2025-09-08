Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy đầu tư từ các cơ quan công lập để phục hồi kinh tế

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol trong buổi gặp gỡ báo giới ngày 8/9 cho biết Chính phủ sẽ thúc đẩy đầu tư của các cơ quan công lập và chi thêm khoảng 7.000 tỷ won (5,03 tỷ USD) so với kế hoạch ban đầu cho đến trước cuối năm 2025. Hàn Quốc sẽ huy động toàn bộ nguồn lực có thể trong thời gian sớm nhất để tạo ra được kết quả trong thời gian ngắn.Ông Koo cũng cho biết Chính phủ sẽ tích cực tận dụng các biện pháp như phát hành phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đợt hai và chương trình hỗ trợ hoàn tiền tiêu dùng để kích thích nền kinh tế và đảo chiều xu hướng suy thoái. Hàn Quốc cũng sẽ giảm thiểu tối đa phần ngân sách không sử dụng trong năm và thúc đẩy đầu tư từ các cơ quan công lập để thực hiện bổ sung 7.000 tỷ won so với kế hoạch chi tiêu ban đầu cho đến cuối năm.Quan chức này còn bày tỏ sự đồng tình với lo ngại về vấn đề nợ quốc gia, nhấn mạnh cần phải cải cách tài chính về trung và dài hạn. Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ thành lập nhóm chuyên trách (TF) về cải cách cơ cấu tài chính trong tháng 9, đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính.Phó Thủ tướng Koo khẳng định việc tối ưu hóa chi tiêu trong suốt thời gian qua chủ yếu được thực hiện trong các khoản chi không bắt buộc, nhưng lần này Chính phủ sẽ tiếp tục tìm và điều chỉnh trong các khoản chi tiêu bắt buộc.Ông Koo nhận định giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng lên mức 2% trong tháng 9 này, sau khi tăng ở mức 1% trong tháng trước do biến đổi khí hậu khiến giá nông sản tăng mạnh. Quan chức này nhấn mạnh việc ổn định giá cả sinh hoạt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết Chính phủ sẽ cung cấp lượng hàng hóa thiết yếu lớn nhất từ trước đến nay để kiểm soát giá cả nhân dịp Tết Trung thu sắp tới.