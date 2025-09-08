Seoul và Washington thảo luận hợp tác đưa nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ

Photo : YONHAP News

Chính phủ và giới công nghiệp năng lượng Hàn Quốc ngày 8/9 cho biết Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ James Danly đã có cuộc gặp với Giám đốc Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) Kim Dong-cheol, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng năng lượng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào cuối tháng 8 vừa qua. Tại đây, ông James Danly đã bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào các dự án điện hạt nhân mới của Mỹ.Các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây từng thể hiện ý muốn Hàn Quốc tham gia vào các dự án điện hạt nhân của Mỹ thông qua các kênh Chính phủ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ đưa ra đề nghị này trong cuộc gặp gỡ riêng với Giám đốc KEPCO, người phụ trách quản lý các dự án về điện hạt nhân của Hàn Quốc ở nước ngoài.Về phần mình, Tổng công ty điện lực Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul có thể triển khai ổn định các nhà máy điện hạt nhân kiểu APR của Hàn Quốc tại Mỹ, dựa trên kinh nghiệm xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân trong nước và ở nước ngoài như tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Nếu dự án được triển khai, tổng chi phí đầu tư sẽ giảm, từ đó có thể cung cấp nguồn điện với giá thành cạnh tranh hơn cho người tiêu dùng Mỹ. Ngoài ra, KEPCO cũng hy vọng Chính phủ Mỹ sẽ phát huy vai trò điều phối chính sách để tối đa hóa lợi ích cho Washington.Do thỏa thuận hiện có giữa KEPCO, Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) và công ty Westinghouse (Mỹ), nên việc KEPCO và KHNP đơn phương xuất khẩu các nhà máy điện hạt nhân kiểu APR sang khu vực châu Mỹ hiện không được khả thi. Theo đó, đề xuất lần này của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc được hiểu là lời kêu gọi Chính phủ Tổng thống Trump điều chỉnh chính sách để mở ra khả năng hợp tác chung với công ty Westinghouse (Mỹ), qua đó tạo điều kiện cho các nhà máy điện hạt nhân kiểu Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường Mỹ.