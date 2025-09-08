Photo : YONHAP News

Đài CNN (Mỹ) ngày 6/9 (giờ địa phương) dẫn lời ba quan chức Chính phủ nước này cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10 tới.Các quan chức này tiết lộ rằng đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc về khả năng tổ chức cuộc hội đàm song phương giữa ông Trump với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, song cho đến nay chưa có kế hoạch cụ thể nào được xác nhận.CNN phân tích do khả năng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị tại Gyeongju chưa rõ, nên chính quyền Trump đang dồn sự quan tâm hơn vào khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung.Cơ quan truyền thông trên nhận định chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông với Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un đang ở giai đoạn nhạy cảm. Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, lãnh đạo Nhà Trắng đã tỏ ra khó chịu khi chứng kiến sự xích lại gần nhau giữa lãnh đạo Trung-Nga-Triều nhân lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc hôm 3/9.Ngoài ra, CNN còn chỉ ra rằng thông tin do tờ Thời báo New York (Mỹ) đăng tải về việc chính quyền Trump từng điều động lực lượng đặc nhiệm xâm nhập miền Bắc để nghe lén Chủ tịch Kim Jong-un vào năm 2019, thời điểm hai nước đang đàm phán hạt nhân, có thể sẽ tác động tiêu cực tới khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim. Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin này, trong khi Bắc Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng nào.Trước đó, trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/8 vừa qua tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn có thể gặp ông Kim Jong-un trong năm nay.Mặt khác, có thể Tổng thống Trump sẽ tận dụng dịp tham dự APEC, một diễn đàn đa phương, để thúc đẩy mở rộng đầu tư vào Mỹ. Dư luận quan tâm liệu các vấn đề song phương giữa Hàn-Mỹ như thuế quan, an ninh hay sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử có được đưa ra bàn thảo tiếp hay không.