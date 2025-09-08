Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 8/9 trong một cuộc họp đã lên tiếng về vụ hơn 300 lao động người Hàn bị cơ quan chức năng của Mỹ bắt giữ trong cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại bang Georgia, Mỹ.Quan chức này cho biết Chính phủ nhận thức rõ những lo ngại của doanh nghiệp về các khoản đầu tư vào Mỹ sau vụ việc trên. Trong thời gian tới, Bộ Công nghiệp sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, phối hợp với các ban ngành hữu quan như Bộ Ngoại giao để tìm kiếm phương án cải thiện chế tài, nỗ lực để lợi ích của doanh nghiệp và người lao động không bị xâm phạm một cách bất công.Vào ngày 4/9 (giờ địa phương), Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) cùng Cơ quan Điều tra an ninh nội địa (HSI) của Mỹ đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào lao động nhập cư bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG (HL-GA Battery Company) của Hàn Quốc ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, khoảng 450 người đã bị bắt giữ, trong đó có hơn 300 nhân viên Hàn Quốc được cử sang Mỹ theo diện công tác.Mặt khác, Bộ Công nghiệp phối hợp với Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 8/9 đã tổ chức buổi tọa đàm với giới doanh nghiệp đang đầu tư tại Mỹ. Cuộc tọa đàm do Thứ trưởng Park Jong-won chủ trì, với sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp đang đầu tư tại Mỹ như tập đoàn ô tô Hyundai, Giải pháp năng lượng LG, SK On, Samsung SDI.Bên cạnh đó, Bộ Công nghiệp đã kiểm tra về tình hình quản lý nhân viên của từng doanh nghiệp, bao gồm vấn đề visa cho người lao động trong các dự án đầu tư tại Mỹ, đồng thời lắng nghe kiến nghị về phương án bảo đảm thị thực cho lao động làm việc tại đây.Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ hy vọng Chính phủ sẽ nỗ lực để thúc đẩy cải thiện chế độ visa, làm đòn bẩy cho doanh nghiệp có thể đầu tư tại Mỹ một cách ổn định. Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với phía Washington, xem xét mọi khả năng trong đó có việc thiết lập một hạng mục visa mới cần thiết cho lao động ngắn hạn hay điều chỉnh linh hoạt chế độ thị thực.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ mở rộng cấp visa cho nhân sự doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư ổn định, song vẫn chưa đạt được kết quả.Khác với các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ, Seoul không được Washington cấp hạn ngạch visa lao động chuyên môn. Do vậy, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng giấy phép du lịch điện tử (ESTA) hoặc visa thương mại ngắn hạn (B-1) cho lao động cử sang Mỹ công tác.