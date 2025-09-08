Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đại diện đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật chiều ngày 7/9 đã triệu tập điều tra nghị sĩ độc lập Kim Jong-min, liên quan đến nghi ngờ cựu Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho đã cố ý cản trở các nghị sĩ đảng này biểu quyết bãi bỏ lệnh thiết quân luật.Vào thời điểm thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái, ông Choo đã ba lần thay đổi địa điểm tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ. Phần lớn các nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân đã không thể biểu quyết bãi bỏ lệnh thiết quân luật. Nhóm công tố viên đặc biệt nghi ngờ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã can thiệp vào quá trình này.Bên cạnh đó, Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định cần triệu tập điều tra các nghị sĩ đã ở cùng ông Choo trong Văn phòng Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội vào thời điểm đó. Tuy nhiên, dự kiến phần lớn các nghị sĩ của đảng đối lập sẽ không chịu trình diện điều tra.Trong ngày 8/9, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ ra quyết định truy tố ông Jeon Seong-bae (còn gọi là Pháp sư Geon Jin), với cáo buộc nhận vòng cổ kim cương và túi xách hàng hiệu từ giáo phái Thống nhất để chuyển cho bà Kim.Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đang xúc tiến điều tra đối với lãnh đạo giáo phái này là bà Han Hak-ja để xác minh về nghi ngờ nhờ vả bất chính. Tuy nhiên, bà Han đã trình đơn xin vắng mặt cuộc điều tra ngày 8/9, thông báo sẽ trình diện vào ngày 11/9.Bên cạnh đó, Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ triệu tập cựu Thủ tướng Han Duck-soo để thẩm vấn về quá trình bổ nhiệm cựu công tố viên Park Seong-geun làm Chánh Văn phòng Thủ tướng. Ông Park là con rể trưởng của chủ tịch công ty xây dựng Seohee, ông Lee Bong-kwan, người đã thú nhận tặng chiếc vòng cổ giá trị lớn cho bà Kim Keon-hee. Nhóm công tố viên đặc biệt nghi ngờ Chủ tịch Lee đã tặng bà Kim chiếc vòng cổ này để nhờ vả giúp con rể được bổ nhiệm.