Tổng thống Lee Jae Myung hội đàm với Chủ tịch đảng cầm quyền và đối lập

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 8/9 đã mời Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae và Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok tới dự buổi hội đàm kiêm tiệc trưa tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ phải lắng nghe ý kiến của không chỉ đảng cầm quyền mà cả đảng đối lập. Ông Lee cam kết sẽ nỗ lực để phản ánh một cách công bằng ý kiến của mọi người dân vào công tác điều hành đất nước. Qua đây, Tổng thống thể hiện quyết tâm sẽ phản ánh ý nguyện của người dân được truyền đạt qua đảng đối lập vào các chính sách.Chủ tịch cả hai đảng đều đồng thuận về tầm quan trọng của một nền chính trị thỏa hiệp. Chủ tịch đảng cầm quyền Jung Chung-rae nhấn mạnh nhờ sự sắp xếp của Tổng thống mà lãnh đạo hai đảng đã gặp nhau, hy vọng từ nay trở đi, đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên sẽ được khôi phục. Chủ tịch đảng đối lập Jang Dong-hyeok thì đáp lại rằng nếu Tổng thống đóng vai trò trung tâm trong việc khôi phục nền chính trị, đảng đối lập cũng sẵn sàng góp sức vì dân sinh.Chủ tịch hai đảng nhất trí thành lập một cơ chế tham vấn về kinh tế và dân sinh, không chỉ mang tính hình thức mà là một cơ chế có thể tạo ra được những thành quả thiết thực. Đây là ý tưởng do Chủ tịch đảng đối lập đề xuất, được Tổng thống và lãnh đạo đảng cầm quyền tích cực hưởng ứng.Mặt khác, tại cuộc hội đàm, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành đề nghị đảng đối lập hợp tác để chấm dứt cuộc nổi loạn khởi nguồn từ vụ thiết quân luật tháng 12 năm ngoái, phối hợp hoàn thành ba bài toán cải cách Viện Kiểm sát, truyền thông và tư pháp. Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân thì bày tỏ lo ngại về quá trình điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt, đề nghị Tổng thống Lee phủ quyết dự thảo kéo dài thời hạn hoạt động của Nhóm công tố viên đặc biệt hay dự luật lập Hội đồng xét xử đặc biệt vụ thiết quân luật mà đảng cầm quyền đang xúc tiến.Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Lee đã tiếp tục họp riêng với Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân. Đây là lần đầu tiên ông Lee họp riêng kéo dài 30 phút với lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Quốc hội kể từ sau khi nhậm chức hồi tháng 6 năm nay. Được biết, chủ đề trao đổi chính giữa hai bên là về việc khôi phục nền chính trị.Chủ tịch Jang Dong-hyeok đã đề xuất các chính sách dân sinh cụ thể như các đối sách đột phá tạo việc làm cho thanh niên, nâng tiêu chuẩn cổ đông lớn khi áp dụng thuế chuyển nhượng cổ phiếu, thúc đẩy ngành xây dựng tại địa phương. Đáp lại, Tổng thống Lee trả lời sẽ tham vấn với các bộ ngành hữu quan và xem xét một cách tích cực các đề xuất này.