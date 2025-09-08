Quân đội Hàn Quốc đẩy nhanh phát triển hệ thống drone đánh chặn

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 8/9 công bố đã lựa chọn dự án "Hệ thống phòng thủ cận chiến bằng drone đánh chặn" làm dự án thí điểm nhanh giai đoạn hai năm 2025. Đây là hệ thống vũ khí có khả năng phát hiện phương tiện bay không người lái cảm tử cỡ trung của quân địch bằng radar khi chúng tiếp cận cơ sở hoặc trang thiết bị quan trọng của Hàn Quốc, sau đó tuần tự phóng ra drone đánh chặn khi chúng tiến đến gần phạm vi nhất định.DAPA đánh giá hệ thống drone đánh chặn có hiệu suất vượt trội so với chi phí và được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiệu quả mối đe dọa từ các drone cảm tử được Bắc Triều Tiên sản xuất hàng loạt.Trong tháng 10 tới, cơ quan này sẽ công bố mời thầu để lựa chọn đơn vị thực hiện dự án, sau đó tiến hành nghiên cứu và phát triển trong khoảng hai năm, sản xuất mẫu thử, và triển khai thực chiến cho quân đội từ năm 2028 để kiểm chứng về tính năng.DAPA kỳ vọng hệ thống này sẽ thiết lập nền tảng để quân đội có thể ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với mối đe dọa drone từ quân địch. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục ứng dụng nhanh chóng các công nghệ tiên tiến của khối tư nhân vào lĩnh vực quân sự thông qua các dự án thí điểm nhanh.