Cục Di sản Hàn Quốc xúc tiến nối lại khảo sát chung di tích Manwoldae với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 8/9 công bố về chính sách di sản quốc gia và các bài toán trọng điểm sẽ xúc tiến trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.Cục Di sản nhấn mạnh di sản Hàn Quốc (K-heritage) vừa là cội nguồn vừa là động lực để đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc văn hóa. Cơ quan này đề ra mục tiêu chính sách trong thời gian tới là "K-heritage, từ cội nguồn văn hóa dân tộc đến thế giới".Bên cạnh đó, Cục sẽ tìm kiếm phương án xúc tiến giao lưu liên Triều ở lĩnh vực di sản văn hóa, như khảo sát khai quật chung di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt) ở Kaesong (Bắc Triều Tiên), bị gián đoạn kể từ sau năm 2018.Manwoldae vốn chỉ bậc thềm trước chính điện hoàng cung triều Goryeo (918-1392) nằm ở phía Nam chân núi Songak (Tùng Nhạc), song hiện được dùng để chỉ toàn bộ khu vực hoàng cung cũ. Đây vừa là một di tích quốc gia của miền Bắc, vừa nằm trong "Quần thể di tích lịch sử Kaesong" được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 8 đợt khảo sát khai quật chung di tích này từ năm 2007 đến năm 2018, thu thập được hơn 17.900 hiện vật, bao gồm một chữ khắc kim loại, ngói và đồ gốm. Tuy nhiên, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để hai miền Nam-Bắc chính thức thảo luận về việc nối lại khảo sát chung Manwoldae, tiến hành các cuộc trao đổi trên thực tế như giữa Hội đồng sử gia liên Triều phía Hàn Quốc và Hội đồng hợp tác và hòa giải dân tộc phía miền Bắc.Mặt khác, Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc cũng xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong các bài toán chính sách trọng tâm. Cơ quan này sẽ phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho các di sản quốc gia, xây dựng hệ sinh thái AI tạo sinh về di sản quốc gia từ năm sau, tiến tới cung cấp dịch vụ thuyết minh tùy chỉnh, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay ngôn ngữ. Một quan chức Cục Di sản cho biết cơ quan này sẽ xây dựng và mở cửa dữ liệu huấn luyện AI phong phú và chính xác về các di sản quốc gia, ngăn chặn bóp méo lịch sử, đồng thời vận dụng vào ngành công nghiệp văn hóa K-contents.Cục Di sản cũng quyết tâm tổ chức thành công kỳ họp thứ 48 của Ủy ban di sản thế giới UNESCO diễn ra tại thành phố Busan vào tháng 7 năm sau, dự kiến quy tụ hơn 3.000 đại biểu từ 196 quốc gia và các tổ chức quốc tế.Cơ quan này cũng sẽ tích cực quảng bá giá trị K-Heritage thông qua các hoạt động như mở cửa ban đêm các cung điện, khai trương cửa hàng bán sản phẩm văn hóa tại bãi đỗ xe cung điện Gyeongbok (Cảnh Phúc) ở Seoul, dự kiến thi công từ năm 2026-2027, và đặc biệt mở cửa một số di sản thiên nhiên như các hang động thiên nhiên.