Photo : YONHAP News

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Vadym Skibitskyi trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukrinform nước này đã phân tích rằng việc Bắc Triều Tiên điều động binh lực sang Nga cũng đang giúp Bình Nhưỡng tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.Ông Skibitskyi chỉ ra rằng miền Bắc thường xuyên cử hàng nghìn chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau sang Nga để tích lũy kinh nghiệm. Sự hỗ trợ đó không chỉ giới hạn trong công nghiệp quốc phòng mà còn bao gồm cả các ngành khác như xây dựng.Quan chức này nhấn mạnh lao động Bắc Triều Tiên còn được cử đến các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của Nga, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và máy bay không người lái, để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.Ông Skibitskyi cho biết tại khu vực Yelabuga thuộc phía Đông Cộng hòa Tatarstan của Nga, các doanh nghiệp quốc phòng đang gia tăng nhanh chóng việc tuyển dụng lao động nước ngoài. Nga đang mở rộng sản xuất máy bay không người lái tại khu vực này. Một doanh nghiệp từng khởi đầu với khoảng 1.000 nhân viên nay đã tăng lên quy mô 40.000 người. Rất nhiều lao động nước ngoài ký hợp đồng sang Nga làm việc, song phần lớn trong số họ cuối cùng lại ký tiếp hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và được đưa ra chiến trường.Về nhiệm vụ của binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử sang tỉnh Kursk của Nga, quan chức tình báo Ukraine cho biết miền Bắc đã điều khoảng 6.000 binh sĩ đến Kursk, một con số đáng kể. Trong đó, khoảng 1.000 người đã có mặt tại hiện trường, tham gia vào công tác khôi phục đường sá và xây dựng công sự phòng thủ ở Kursk.Trước đó, theo đánh giá của quân đội và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), Bắc Triều Tiên đã đưa khoảng 11.000 binh sĩ đến mặt trận tỉnh Kursk trong đợt đầu tiên vào tháng 10/2024. Tiếp đó, trong khoảng tháng 1-2 năm nay, miền Bắc đã điều thêm đợt hai với khoảng 3.000 binh sĩ. Đầu tháng này, NIS cho biết Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ triển khai đợt thứ ba với khoảng 6.000 binh sĩ sang Nga, trong đó 1.000 lính công binh chiến đấu được xác nhận là đã có mặt tại Nga.