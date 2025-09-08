Hàn Quốc điều máy bay đưa hơn 300 công dân bị bắt giữ tại Mỹ về nước

Photo : YONHAP News

Theo các nguồn tin trong ngành hàng không ngày 9/9, một chuyến bay thuê bao của hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) dự kiến sẽ khởi hành sớm nhất vào ngày 10/9 tới bang Georgia (Mỹ), để đưa hơn 300 công dân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ về nước sau cuộc truy quét bất hợp pháp vừa qua của Washington.Hãng hàng không Korean Air dự kiến sẽ điều máy bay này từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Được biết, chiếc máy bay thuê bao trên thuộc dòng Boeing 747-8i, có tổng cộng 368 ghế ngồi, đủ để chở hơn 300 công dân Hàn Quốc bị giam giữ về nước trong một chuyến duy nhất.Chiều đi của chuyến bay sẽ được triển khai theo hình thức chuyến bay rỗng (ferry) và chiều về dự kiến sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tối muộn ngày 10/9 (giờ địa phương).Những người được thả sẽ được đưa từ nơi giam giữ của ICE ở phía Nam bang Georgia đến sân bay trên tại thành phố Atlanta trong khoảng 4 tiếng 30 phút đi xe với quãng đường dài khoảng 428 km. Các lao động Hàn Quốc dự kiến sẽ về nước vào ngày 11/9 hoặc 12/9 (giờ Hàn Quốc), tùy vào tiến độ thực hiện các thủ tục thả tự do cho các công dân. Chi phí vận hành khứ hồi của chuyến bay thuê bao này ước tính vào khoảng 1 tỷ won (721.000 USD), sẽ do phía công ty Giải pháp năng lượng LG chi trả.Trước đó, Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ngày 4/9 đã tiến hành một chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, khoảng 475 người đã bị bắt giữ, trong đó có hơn 300 người Hàn Quốc.Mặt khác, vấn đề thị thực cho các lao động làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ vẫn chưa được giải quyết. Các doanh nghiệp đang yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc đưa ra tiêu chuẩn rõ ràng cho việc có được thị thực tại Mỹ, cũng như bảo đảm đủ số lượng visa dành cho các chuyên gia. Chính phủ Hàn Quốc cũng thừa nhận đã có lỗ hổng trong chính sách trong thời gian qua, cho biết đang xúc tiến các biện pháp cải thiện chế độ liên quan đến vấn đề này.