Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 đưa tin cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập chính quyền miền Bắc (9/9).Trong điện mừng, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là hai nước láng giềng có tình hữu nghị sâu sắc, khẳng định việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ song phương một cách tốt đẹp là chủ trương chiến lược nhất quán và vững chắc của đảng và Chính phủ Trung Quốc.Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng đề cập tới chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim để dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9) vừa qua, đánh giá hai bên đã cùng nhau thiết lập bản thiết kế chung cho sự phát triển của quan hệ Trung-Triều.Tiếp đó, lãnh đạo Trung Quốc còn nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tăng cường trao đổi chiến lược, các buổi tiếp xúc và hợp tác chặt chẽ với Bình Nhưỡng, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị Trung-Triều, sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển của khu vực cũng như thế giới.Toàn văn bức điện mừng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình được đăng trên trang nhất của báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên.Trước đó, trong cuộc hội đàm song phương hôm 4/9 nhân chuyến thăm Bắc Kinh nói trên của ông Kim, hai nhà lãnh đạo cũng đã khẳng định Bắc Triều Tiên và Trung Quốc là cộng đồng có cùng chung vận mệnh, cần cùng nhau bảo vệ lợi ích chung. Điều này được xem là bước khôi phục quan hệ Trung-Triều, vốn từng có dấu hiệu nguội lạnh do Bắc Triều tăng cường quan hệ mật thiết với Nga trong thời gian qua.