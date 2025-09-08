Photo : YONHAP News

Hãng Google của Mỹ ngày 8/9 (giờ địa phương) cho biết đang mở rộng phạm vi cung cấp công cụ tìm kiếm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "AI Mode" đến nhiều người dùng hơn trên toàn thế giới.So với công cụ tìm kiếm thông thường, "AI Mode" mở ra một bước cải tiến mới cho phép người dùng đưa ra các câu hỏi phức tạp và nhận về câu trả lời dưới dạng hội thoại, tương tự như cách tương tác với một chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo.Sau khi được giới thiệu lần đầu tiên tại hội nghị dành cho các nhà phát triển thường niên của Google vào tháng 5 vừa qua, "AI Mode" ban đầu chỉ hỗ trợ tiếng Anh, song nay đã bổ sung thêm 5 ngôn ngữ mới gồm tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hindi, tiếng Indonesia và tiếng Bồ Đào Nha.Hãng Google cho biết việc mở rộng này giúp nhiều người dùng có thể sử dụng "AI Mode" bằng ngôn ngữ mà họ quen thuộc, để đặt các câu hỏi phức tạp và khám phá sâu hơn nữa các thông tin trên web. Google vào tháng 8 cũng đã mở rộng cung cấp "AI Mode" từ một số nước như Mỹ sang 180 thị trường mới.Sau khi giới thiệu tính năng "Tổng quan AI" (AI Overviews) vào năm ngoái cho phép trí tuệ nhân tạo tóm tắt nội dung tìm kiếm, Google tiếp tục tung ra công cụ tìm kiếm "AI Mode" trong năm nay, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được nâng lên một tầm cao mới. "AI Mode" được phát triển như một đối sách trước sự ra mắt của các công cụ tìm kiếm dựa trên trí tuệ nhân tạo như Perplexity và OpenAI; và được xây dựng trên nền tảng Gemini 2.5, hỗ trợ khả năng đa phương thức và suy luận phức tạp.