Hàn Quốc sẽ nhập trên 200.000 GPU cho tới năm 2030

Photo : KBS News

Xuất hiện trên chương trình thời sự 7 giờ tối của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 8/9, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung-hoon đã công bố kế hoạch nhập trên 200.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến cho tới năm 2030.Trước mắt Chính phủ sẽ nhập sớm 50.000 GPU cho tới năm 2028, rồi sau đó đẩy nhanh đầu tư tư nhân, từng bước nâng lên thành trên 200.000 bộ.Giải thích lý do về việc Chính phủ tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong đó riêng ngân sách AI năm sau lên đến 10 nghìn tỷ won (7,21 tỷ USD), Bộ trưởng Bae cho biết mục tiêu cuối cùng của chính sách này là xây dựng một “xã hội cơ bản dựa trên AI”. Chính sách này sẽ giúp mọi người dân đều được nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ trợ lý AI, được bảo vệ an toàn trước khủng hoảng như lương thực, khí hậu hay thiên tai.Bộ trưởng Khoa học nhấn mạnh việc tập trung đầu tư vào AI hiện nay sẽ là nền tảng để Hàn Quốc cạnh tranh với các cường quốc AI như Mỹ và Trung Quốc, đồng thời khẳng định đây là “thời điểm vàng” để hành động. Hiện nay, chỉ số năng lực cạnh tranh AI của Hàn Quốc đang đứng thứ 6 thế giới. Theo Bộ trưởng, việc trở thành một trong ba cường quốc hàng đầu, tiệm cận Mỹ và Trung Quốc, là vô cùng quan trọng. Nếu các doanh nghiệp được Chính phủ tích cực hỗ trợ để phát triển dịch vụ chất lượng cao, Hàn Quốc hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.