Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang quảng bá vẻ đẹp của nơi tổ chức Hội nghị APEC tại Malaysia

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang và Cục xúc tiến Du lịch và văn hóa tỉnh Bắc Gyeongsang đã tham gia Hội chợ du lịch quốc tế 2025 do Hiệp hội Đại lý du lịch và lữ hành Malaysia (MATTA) tổ chức từ ngày 5-8/9, để thực hiện các hoạt động quảng bá du lịch địa phương.Trong thời gian diễn ra sự kiện, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang đã tận dụng làn sóng quan tâm mạnh mẽ đến văn hóa Hàn Quốc để thu hút du khách đến với tỉnh Bắc Gyeongsang bằng cách giới thiệu nhiều nội dung đa dạng, cũng như tích cực quảng bá vẻ đẹp của thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 tới.Với chủ đề "Thu - Đông", gian hàng quảng bá của tỉnh Bắc Gyeongsang đã mang đến những nét đặc trưng về mùa mà Malaysia không có, giới thiệu các địa điểm quay phim truyền hình cũng như các di sản văn hóa thế giới tại địa phương được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, cùng nhiều tài nguyên du lịch đa dạng khác, qua đó nhận được sự quan tâm lớn từ du khách.Ngoài ra, khách tham gia sự kiện còn được tặng quà lưu niệm khi theo dõi tài khoản về du lịch của tỉnh Bắc Gyeongsang trên mạng xã hội và hoàn thành khảo sát du lịch. Đặc biệt, để quảng bá cho Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới, nhân viên tại gian hàng đã mặc đồng phục tình nguyện viên mô phỏng trang phục dưới triều đại Silla và trang phục của Hwarang (Hoa Lang), chỉ đội quân thanh thiếu niên ưu tú thời đó, thu hút sự chú ý của đông đảo người tham quan.Vào ngày cuối cùng diễn ra hội chợ, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang đã tổ chức buổi giới thiệu quảng bá du lịch với sự tham dự của 50 đại diện đến từ các công ty du lịch Malaysia, giới thiệu các nội dung du lịch theo mùa và theo chủ đề tại các thành phố trọng điểm trong tỉnh.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết sẽ tích cực quảng bá hơn nữa giá trị và sức hấp dẫn của khu vực với vai trò là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC, đồng thời nỗ lực hết sức để thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến với tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi lưu giữ nguyên bản làn sóng văn hóa Hàn Quốc, hiện đang gây tiếng vang trên toàn cầu.