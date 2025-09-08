Ra mắt Ủy ban Chiến lược AI quốc gia Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban Chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia, cơ quan đầu não trong chính sách AI của Hàn Quốc, đã chính thức ra mắt vào ngày 8/9. Ủy ban do Tổng thống Lee Jae Myung đích thân giữ chức Chủ tịch, cùng với 34 ủy viên dân sự, 13 Bộ trưởng các Bộ ngành chủ chốt, 2 thành viên Văn phòng Tổng thống, tổng cộng là 50 người.Trong phiên họp của Ủy ban diễn ra vào cùng ngày, nội dung báo cáo đầu tiên là định hướng triển khai "Kế hoạch hành động AI Hàn Quốc", hướng tới mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc AI trên thế giới. Kế hoạch hành động gồm 3 trụ cột chính sách chính là xây dựng hệ sinh thái đổi mới AI, thúc đẩy chuyển đổi toàn diện dựa trên AI, đóng góp vào nền tảng xã hội AI toàn cầu; với 12 lĩnh vực chiến lược. Ủy ban sẽ tổng hợp và hoàn thiện toàn bộ Kế hoạch hành động AI, bao gồm các nhiệm vụ thực thi chi tiết của từng Bộ ngành, và công bố chính thức vào tháng 11 tới.Nội dung thứ hai được thảo luận tại phiên họp cùng ngày là phương án tái khởi động dự án Trung tâm điện toán AI quốc gia, vốn đã hai lần thất bại trong việc đấu thầu. Tỷ lệ sở hữu tư nhân được nâng từ 49% lên trên 70% để tăng vai trò dẫn dắt của khu vực tư, đồng thời một số điều khoản bất lợi trước đây cũng được loại bỏ. Trung tâm điện toán AI quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ có hơn 15.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến và đạt 50.000 GPU vào năm 2030.Ngoài ra, Ủy ban cũng đã thảo luận về định hướng ban hành các quy định, luật lệ liên quan của "Luật cơ bản về AI" có hiệu lực chính thức từ tháng 1 năm sau.Ủy ban được chia thành 8 Tiểu ban chuyên môn, như Tiểu ban Đổi mới công nghệ và cơ sở hạ tầng, Tiểu ban chuyển đổi AI ở khu vực công. Ủy ban dự kiến sẽ chỉ định Thứ trưởng mỗi Bộ là "Quan chức phụ trách AI", tổ chức Hội đồng quan chức phụ trách AI quốc gia do Thư ký Hoạch định tương lai AI của Văn phòng Tổng thống Ha Jung-woo giữ chức Chủ tịch.