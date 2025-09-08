Seoul soạn dự thảo nghị quyết nhằm biểu quyết khôi phục lệnh trừng phạt với Tehran

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 8/9 (giờ địa phương) dẫn lời một số nhà ngoại giao cho biết Hàn Quốc, hiện đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 9, đã soạn thảo dự thảo nghị quyết để biểu quyết về việc khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran.Động thái này được đưa ra sau khi ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức hôm 28/8 quyết định kích hoạt cơ chế “khôi phục nguyên trạng” (snapback) nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với Tehran.Nghị quyết số 2231 của Hội đồng bảo an, căn cứ pháp lý cho “Kế hoạch hành động chung toàn diện” (JCPOA, tức thỏa thuận hạt nhân Iran) ký năm 2015, quy định rằng nếu cơ chế "snapback" được kích hoạt, trong vòng 30 ngày Hội đồng bảo an phải bỏ phiếu một nghị quyết liên quan đến việc tiếp tục hoãn các lệnh trừng phạt. Nếu nghị quyết này không được thông qua, các lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ tự động được khôi phục.Để được thông qua, nghị quyết cần ít nhất 9 trên 15 phiếu thuận và không có nước nào phủ quyết trong số 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. Tuy nhiên, khả năng nghị quyết được thông qua là rất thấp. Đó là bởi nếu Iran không đồng ý ba yêu cầu gồm tái khởi động đàm phán, thực thi nghĩa vụ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), và có biện pháp giải quyết lo ngại về lượng uranium làm giàu cao, thì Anh và Pháp được dự báo sẽ phủ quyết nghị quyết. Tuy nhiên, lịch trình bỏ phiếu vẫn chưa được ấn định.Việc Hàn Quốc đệ trình nghị quyết lần này xuất phát từ quy định là nếu trong vòng 10 ngày sau khi cơ chế "snapback" được kích hoạt không có quốc gia nào trình nghị quyết, thì nước Chủ tịch Hội đồng bảo an phải đứng ra soạn thảo. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc, hai đồng minh chiến lược của Iran, cũng đã soạn thảo một nghị quyết nhằm kéo dài thêm 6 tháng việc hoãn trừng phạt với Tehran nhưng đến nay vẫn chưa yêu cầu tổ chức bỏ phiếu.Kế hoạch hành động chung toàn diện được Iran ký năm 2015 với Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc, quy định Tehran sẽ hạn chế một phần chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.