Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức bãi bỏ dự án thí điểm “người giúp việc nước ngoài”, vốn không áp dụng mức lương tối thiểu.Theo văn phòng nghị sĩ Jeon Hyun-heui (đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành), Bộ Tư pháp gần đây đã quyết định chấm dứt dự án này sau khi cân nhắc đến ý kiến chỉ trích từ giới phụ nữ, công đoàn và truyền thông về việc không áp dụng lương tối thiểu, tỷ lệ tham gia thấp của lao động nước ngoài, cũng như tình hình vận hành tại chính quyền địa phương.Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục thu thập ý kiến từ các chuyên gia để nghiên cứu phương án thay thế, nhằm đáp ứng nhu cầu về người giúp việc gia đình đang ngày càng gia tăng trong xã hội Hàn Quốc.Dự án người giúp việc nước ngoài cho phép người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc được làm việc trong lĩnh vực giúp việc gia đình và trông trẻ. Những lao động được tuyển chọn sẽ ký hợp đồng làm việc trực tiếp với từng hộ gia đình. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã triển khai dự án này theo hình thức cấp phép hoạt động ngoài phạm vi tư cách lưu trú cho một số đối tượng người nước ngoài có thị thực nhất định, như du học sinh (D-2, D-10), gia đình của người kết hôn nhập cư (F-1-5), vợ hoặc chồng của lao động nước ngoài (F-3).Dự án này khác với dự án "quản gia người Philippines" mà thành phố Seoul đang triển khai thí điểm, trong đó người lao động vẫn được vẫn áp dụng mức lương tối thiểu.Các tổ chức lao động nhiều lần chỉ trích rằng người giúp việc theo diện này không chỉ thiếu sự bảo vệ pháp lý mà còn không được hưởng lương tối thiểu, khiến họ dễ rơi vào tình cảnh làm việc với điều kiện tồi tệ và lương thấp. Do những nghi vấn về tính hiệu quả, ngoài thành phố Seoul, ba chính quyền địa phương khác gồm tỉnh Nam Gyeongsang, Bắc Gyeongsang và Bắc Jeolla đã dừng chương trình thí điểm này.