Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae ngày 9/9 đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Ông Jung nhấn mạnh việc thanh toán thế lực nổi loạn không phải là trả đũa chính trị, tranh giành quyền lực, cũng không phải là vấn đề giữa phe tiến bộ và bảo thủ mà chính là tinh thần thời đại. Phải xóa sổ thế lực đã phá hoại Hiến pháp, phản bội nhân dân, vi phạm nghĩa vụ thống lĩnh quân đội theo Hiến pháp, đẩy người dân vào tình thế nguy hiểm. Chủ tịch Jung chỉ ra rằng việc thanh toán thế lực nổi loạn phải bắt đầu bằng điều tra sự thật triệt để và trừng phạt người chịu trách nhiệm.Chủ tịch đảng cầm quyền hối thúc đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đoạn tuyệt với thế lực nổi loạn, chân thành xin lỗi người dân, nếu không sẽ mãi mang theo vết nhơ là một chính đảng nổi loạn, vi hiến. Đồng thời, ông Jung kêu gọi đảng đối lập phá bỏ khuôn khổ cũ kỹ của tư duy cực hữu, nắm tay cùng chủ nghĩa dân chủ thay đổi một cách tích cực.Bên cạnh đó, lãnh đạo đảng đối lập cũng nhắc lại ba bài toán cải cách Viện Kiểm sát, truyền thông và tư pháp. Trong đó, ông Jung chỉ ra rằng gốc rễ tiêu cực của Viện Kiểm sát nằm ở tình trạng độc quyền điều tra và truy tố. Do đó phải tách biệt quyền điều tra và truy tố, lập ra Cơ quan Công tố thuộc Bộ Tư pháp, Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng thuộc Bộ Hành chính và an toàn, xóa bỏ Viện Kiểm sát.Chủ tịch đảng cầm quyền cũng chỉ rằng vụ xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang diễn ra quá chậm chạp, người dân lo lắng ông Yoon sẽ được thả tự do sau khi hết thời hạn tạm giam. Nhiều ý kiến dư luận đang kêu gọi phải lập ra một Hội đồng xét xử riêng để đẩy nhanh quá trình xét xử.Ngoài ra, Ông Jung còn tuyên bố rằng đảng Dân chủ đồng hành sẽ đi tiên phong trong việc khôi phục dân sinh, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế. Chủ tịch Jung đề ra các đối sách khôi phục dân sinh như hỗ trợ cho tiểu thương và tầng lớp yếu thế, mở rộng xóa nợ tín dụng, sửa đổi Luật ngân hàng, Luật bảo vệ người thuê mặt bằng kinh doanh, tiếp tục phát hành phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh để kích thích kinh tế.Lãnh đạo đảng cầm quyền cam kết sẽ sửa đổi luật để siết chặt xử phạt với các vụ lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà, bảo vệ và cải thiện cuộc sống cho người nông dân, ngư dân, đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, Đảng Dân chủ đồng hành sẽ dốc toàn lực vào các chính sách tăng trưởng của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung gồm trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học, nội dung văn hóa, chuyển đổi số, năng lượng và đổi mới tài chính.Ông Jung kỳ vọng kỳ họp thường kỳ Quốc hội lần này không chỉ đề ra mục tiêu mới cho thời đại người dân làm chủ, mà còn là cơ hội để giải quyết những vấn đề lâu nay bị né tránh, tuyệt đối không được lãng quên.