Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/9 cho rằng Bắc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tích cực để quay lại vũ đài quốc tế. Bình Nhưỡng được cho là sẽ cử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) vào cuối tháng 9 này, thay vì để Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc tham dự như các năm gần đây.Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) trước đó cũng đưa tin dựa trên danh sách tạm thời về các diễn giả mà họ thu thập được, cho biết Bắc Triều Tiên đã đăng ký để một quan chức cấp Thứ trưởng đến tham dự phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc, diễn ra từ ngày 23/9.Trong quá khứ, miền Bắc từng cử các lãnh đạo cấp cao đến tham dự phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc như cựu Ngoại trưởng Ri Su-yong (năm 2014-2015) và cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho (năm 2016-2018). Tuy nhiên, từ sau thất bại tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2019, chỉ có Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song tham dự các sự kiện. Theo đó, việc Bình Nhưỡng cử quan chức cấp cao sang New York lần này được đánh giá là bước đi hiếm thấy.Ngoài ra, ông Chung nhận định đối thoại liên Triều chỉ có thể được nối lại khi các lo ngại về an ninh liên quan đến Bắc Triều Tiên được xoa dịu. Trong bối cảnh hiện tại, việc sớm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là yếu tố then chốt để mở ra cơ hội đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc. Quan chức này cho rằng nếu tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 9, Bình Nhưỡng quyết định hướng đến phát triển kinh tế tập trung, cải thiện đời sống người dân trong kế hoạch 5 năm tới, thì đây có thể trở thành cơ sở để tạo ra không gian hợp tác liên Triều. Tuy nhiên, rào cản lớn trong vấn đề này vẫn là các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Chung còn cho biết mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mối quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc sẽ khó có bước tiến mới nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều không được tổ chức.Về việc Kim Ju-ae, con gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đã tháp tùng cha tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc gần đây, ông Chung cho rằng còn quá sớm để nói về việc người kế nhiệm của miền Bắc.