Hội người Hàn tại thành phố Los Angeles lo ngại trước các cuộc truy quét ồ ạt của Chính phủ Mỹ

Photo : YONHAP News

Truyền thông và chính quyền thành phố Los Angeles (Mỹ) ngày 8/9 (giờ địa phương) cho biết Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) vào sáng ngày 3/9 đã tiến hành một cuộc truy quét những người cư trú bất hợp pháp tại một tiệm rửa xe nằm ngay trung tâm khu phố người Hàn. 5 nhân viên cư trú bất hợp pháp đang làm việc tại đây đã bị bắt giữ. Mặc dù cuộc truy quét này không ảnh hưởng trực tiếp đến các công dân Hàn Quốc, song việc hơn 10 nhân viên cơ động được trang bị vũ trang đột ngột xuất hiện đã khiến cộng đồng người Hàn sinh sống tại khu vực không tránh khỏi bàng hoàng.Thị trưởng thành phố Los Angeles Karen Bass nhấn mạnh cuộc truy quét của ICE tại khu phố người Hàn là điều rất đáng lo ngại. Tiệm rửa xe này là một địa điểm quen thuộc tại khu vực, và việc Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ nhắm mục tiêu vào những cơ sở như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Bà Karen Bass khẳng định cộng đồng người nhập cư là nền tảng vững chắc của thành phố Los Angeles. Họ có quyền được bảo vệ và hỗ trợ về vấn đề an toàn, kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt ngay lập tức các cuộc truy quét như vậy.Ngay sau vụ việc này, Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ngày 4/9 đã tiếp tục tiến hành một chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp quy mô lớn tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia; bắt giữ khoảng 475 người trong đó có hơn 300 người Hàn Quốc.Trước loạt động thái được cho là "trấn áp ồ ạt" từ chính quyền Tổng thống Trump đối với người nhập cư, các cơ sở hoạt động kinh doanh của Hàn kiều và của công dân Hàn Quốc đang trở thành mục tiêu, làm dấy lên lo lắng trong cộng đồng người Hàn. Theo đó, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng cần cải thiện hệ thống thị thực lao động hiện tại để tránh tái diễn những vụ việc tương tự.Hội người Hàn tại thành phố Los Angeles cho biết đã có nhiều chỉ trích về thực trạng nhiều cơ sở kinh doanh lớn tuyển dụng lao động không có thị thực hợp pháp trong suốt thời gian qua; cảnh báo Hàn Quốc có thể bị loại ra khỏi danh sách các quốc gia được cấp giấy phép du lịch điện tử (ESTA) nếu số vụ vi phạm liên quan đến việc làm trái phép bằng thị thực ESTA tiếp tục gia tăng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ công dân Hàn Quốc. Tổ chức này kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc sớm đưa ra các chính sách hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngắn hạn.Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự tại thành phố Atlanta, người phụ trách khu vực bang Georgia và Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, người đứng đầu toàn bộ hệ thống cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại châu Mỹ hiện đều đang bị để trống. Điều này cũng đang nhận về nhiều chỉ trích gay gắt trong dư luận.