Seoul nỗ lực tham vấn với Washington để cải thiện chế độ thị thực

Photo : YONHAP News

Nhân vụ việc hơn 300 công dân Hàn Quốc bị giới chức Mỹ bắt giữ trong chiến dịch truy quét người lao động bất hợp pháp vừa qua, Chính phủ Seoul dự kiến sẽ chính thức tham vấn với Washington về phương án cải thiện hệ thống thị thực, trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nước dự kiến sẽ đồng loạt đầu tư vào Mỹ trong thời gian tới.Chính phủ sẽ tham vấn với Washington theo hai hướng chính. Trước tiên là phương thức phân bổ hạn ngạch riêng dành cho người Hàn đối với visa lao động chuyên môn (H-1B), hiện có tỷ lệ đỗ visa chưa đến 10%. Chile đang được Mỹ phân bổ 1.400 suất, Singapore là 5.400 suất thị thực phái sinh từ visa H-1B mỗi năm, là kết quả đạt được trong quá trình đàm phán FTA với Mỹ vào năm 2003. Kể từ đó đến nay chưa có thêm nước nào được Washington lập hạn ngạch mới. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ nhấn mạnh đến “quy mô đầu tư” vào Mỹ của doanh nghiệp trong nước để thuyết phục Washington.Hướng thảo luận thứ hai là thúc đẩy Mỹ ban hành luật để tạo ra một loại thị thực riêng cho người Hàn Quốc, gọi là thị thực E-4. Australia đã giành được 10.500 suất thị thực theo hình thức này (E-3) mỗi năm. Đây là trường hợp duy nhất được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2005, nhờ sự thúc đẩy của Chính phủ cựu Tổng thống George Bush.Hiện tại, dự thảo "Đạo luật đối tác Hàn Quốc" có nội dung lập visa E-4 đã được đề xuất lên Quốc hội Mỹ, cho phép tối đa 15.000 người Hàn Quốc được lưu trú tại Mỹ mỗi năm. Dự luật này được đề xuất lần đầu vào năm 2012, nhưng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng cửa Quốc hội Mỹ. Nguyên nhân là do mức độ ưu tiên không lớn cũng như bất đồng ý kiến giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.Tuy nhiên, sau vụ việc lao động Hàn Quốc bị bắt giữ vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng mức độ quan tâm đối với dự luật này đang gia tăng. Seoul nhận định khả năng dự luật được thông qua cũng cao hơn, bởi sự việc xảy ra ngay trong quá trình thực hiện các khoản đầu tư mà phía Mỹ mong muốn.Nếu thêm một vụ việc tương tự tái diễn thì điều này sẽ có thể trở thành ngòi nổ đối với quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun tối ngày 8/9 (giờ Hàn Quốc) đã khởi hành sang Mỹ để thảo luận về vụ việc này với phía Washington. Nhân chuyến thăm lần này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dốc toàn lực để giải quyết vấn đề thị thực liên quan.