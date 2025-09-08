Tổng thống Lee Jae Myung cam kết ngăn chặn tái diễn vụ công dân Hàn bị bắt giữ tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Phát biểu mở đầu cuộc họp Nội các ngày 9/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gửi lời an ủi sâu sắc tới hơn 300 công dân bị giới chức Mỹ bắt giữ trong chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp tại bang Georgia vừa qua. Trên cương vị là người chịu trách nhiệm cao nhất về sự an toàn của người dân, ông Lee cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm lớn trong vụ việc đáng tiếc lần này.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ sẽ tham vấn chặt chẽ với Mỹ, cải thiện cơ chế một cách hợp lý nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự tái diễn.Bên cạnh đó, Tổng thống chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải tiếp tục theo dõi và quản lý sát sao tình hình cho tới khi nào tất cả công dân được trở về nước một cách an toàn. Ông hy vọng sẽ không có thêm vụ việc nào mà hoạt động của người dân và doanh nghiệp vì sự phát triển đồng hành giữa hai nước Hàn-Mỹ bị xâm phạm một cách bất công.Tổng thống cũng đề nghị các ban ngành hữu quan nỗ lực đàm phán với Mỹ trên tinh thần đồng minh, tin tưởng lẫn nhau để mang lại kết quả thiết thực.