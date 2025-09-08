Google chấp nhận yêu cầu của Hàn Quốc về việc che mờ cơ sở an ninh trên ảnh vệ tinh

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo tổ chức ở Seoul vào ngày 9/9, hãng Google (Mỹ) công bố sẽ chấp nhận yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc về việc che mờ các cơ sở an ninh trong hình ảnh vệ tinh, liên quan đến việc hãng xúc tiến cung cấp chức năng chỉ đường trên bản đồ Google tại Hàn Quốc.Ông Cris Turner, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách hợp tác đối ngoại, kiến thức và thông tin của Google cho biết hãng sẽ tăng cường hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc nhằm giải tỏa những lo ngại liên quan đến việc xuất dữ liệu bản đồ ra nước ngoài.Ông này nhấn mạnh ngoài việc che mờ các cơ sở an ninh trong hình ảnh vệ tinh, Google cũng sẽ chấp nhận yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc về việc ẩn thông tin tọa độ trong lãnh thổ Hàn Quốc, không hiển thị cho người dùng Google Maps trong và ngoài nước.Tại Hàn Quốc, việc xuất bản đồ có độ chính xác cao hơn tỷ lệ 1/25.000 ra nước ngoài bị cấm vì lý do quân sự và an ninh. Google từng nộp đơn xin xuất dữ liệu bản đồ vào các năm 2011 và 2016, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ với lý do lo ngại rò rỉ thông tin nếu dữ liệu chứa các cơ sở quân sự, an ninh được lưu trữ trên máy chủ ở nước ngoài.Đến tháng 2 năm nay, Google tiếp tục gửi yêu cầu xuất dữ liệu bản đồ độ chính xác cao. Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thành lập một hội đồng để thảo luận về việc có chấp thuận đề nghị này hay không, với thời hạn thảo luận đến ngày 11/11 tới.Phó Chủ tịch Turner cũng giải thích về những hiểu lầm liên quan đến dịch vụ bản đồ của Google. Ông này khẳng định loại bản đồ mà Google đề nghị xin Chính phủ Hàn Quốc là bản đồ cơ bản tỷ lệ 1/5.000 do Viện thông tin địa lý quốc gia Hàn Quốc sản xuất, và đây là dữ liệu mà Chính phủ Hàn Quốc đã loại bỏ trước các thông tin nhạy cảm về quân sự, an ninh trước khi cung cấp.Liên quan đến những lo ngại về hình ảnh vệ tinh, ông Turner giải thích hình ảnh vệ tinh mà Google đang sở hữu không liên quan đến bản đồ cơ bản quốc gia mà hãng xin phép Chính phủ Hàn Quốc, mà là dữ liệu được mua từ các nhà cung cấp hình ảnh thương mại trên toàn thế giới.Ông này khẳng định Google sẽ áp dụng thêm các biện pháp an ninh, bao gồm việc che mờ các cơ sở nhạy cảm trên bản đồ và ứng dụng Google Earth, nhằm đáp ứng những lo ngại từ phía Chính phủ Hàn Quốc.Phó Chủ tịch Turner cũng công bố kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc, trong đó có Tmap Mobility. Nếu cần thiết, hãng cũng sẽ cân nhắc phương án mua lại và sử dụng hình ảnh vệ tinh của công ty đối tác trong nước đã được che mờ và phê duyệt bởi Chính phủ Hàn Quốc.