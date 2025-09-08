Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm động cơ đẩy nhiên liệu rắn sợi carbon

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 đưa tin cho biết Tổng cục tên lửa Bắc Triều Tiên cùng Viện nghiên cứu nguyên liệu hóa học tổng hợp trực thuộc đã tiến hành thử nghiệm đốt cháy động cơ đẩy công suất lớn sử dụng nhiên liệu rắn từ các sợi carbon tổng hợp trên mặt đất, dưới sự giám sát của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Tại đây, ông Kim đánh giá việc phát triển thành công động cơ đẩy công suất lớn sử dụng nhiên liệu rắn từ các sợi carbon là một thành tựu mang tính chiến lược nhất trong các dự án hiện đại hóa công nghệ quốc phòng mà miền Bắc triển khai gần đây.KCNA cho biết đây là lần thứ 9 nước này tiến hành thử nghiệm đốt cháy động cơ đẩy trên mặt đất, và cũng là lần thử nghiệm cuối cùng trong quá trình phát triển. Động cơ này có lực đẩy tối đa lên đến 1.971 kN. Việc xác nhận đây là lần thử nghiệm cuối cùng đã làm dấy lên dự đoán rằng quá trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới sử dụng động cơ đẩy bằng nhiên liệu rắn sẽ sớm bước sang giai đoạn triển khai chính thức.Ngay trước khi lên đường đến Bắc Kinh vào ngày 1/9 để dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc, ông Kim đã đến thị sát Trung tâm nghiên cứu vật liệu hóa học, nơi phát triển sợi carbon tổng hợp và động cơ đẩy tên lửa công suất lớn. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn này sẽ được trang bị cho dòng ICBM Hwasong-19 và thế hệ tiếp theo là Hwasong-20.Lần cuối cùng Bắc Triều Tiên tiến hành phóng thử nghiệm ICBM là vào ngày 31/10 năm ngoái, với dòng tên lửa Hwasong-19. Khi đó, loại tên lửa này được cho là phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm, Bình Nhưỡng đã bắt đầu phát triển loại tên lửa có tính năng vượt trội hơn mang tên "Hwasong-20".Hãng tin này còn cho biết Chủ tịch Kim đã thông qua quyết định trao bằng khen của Nhà nước cho Viện trưởng Viện nghiên cứu nguyên liệu hóa học tổng hợp và Viện trưởng Viện nghiên cứu động cơ trực thuộc Tổng cục tên lửa.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã xác định được vị trí Viện nghiên cứu nguyên liệu hóa học tổng hợp được truyền thông miền Bắc lần đầu đề cập vào ngày 1/9 vừa qua nằm tại thành phố Hamhung, tỉnh Nam Hamgyong, Bắc Triều Tiên.