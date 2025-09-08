Hai nước Hàn-Mỹ nối lại đàm phán cấp chuyên viên về thuế quan

Photo : YONHAP News

Phái đoàn chuyên viên thương mại của Hàn Quốc đang có chuyến thăm kín tới Washington, bắt đầu tham vấn với quan chức thuộc Văn phòng Đại diện thương mại (USTR) và Bộ Thương mại Mỹ từ ngày 9/9 (giờ địa phương) về các bước đi tiếp theo sau thỏa thuận thuế quan song phương.Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về thuế quan vào ngày 30/7 (giờ địa phương), sau đó xác nhận lại khung chính thỏa thuận trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8 vừa qua, nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất được các chi tiết cụ thể.Trong các cuộc tham vấn cấp chuyên viên sắp tới, hai bên được cho là sẽ bàn cụ thể về gói đầu tư mà Hàn Quốc đã cam kết để đổi lấy việc Mỹ hạ mức thuế quan đối ứng đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, đồng thời thảo luận các vấn đề về kiểm dịch nông sản và hàng rào phi thuế quan.Gói đầu tư mà Hàn Quốc đề xuất bao gồm 150 tỷ USD ở lĩnh vực đóng tàu, 200 tỷ USD cho các ngành công nghiệp chiến lược như chíp bán dẫn. Trong đó, Seoul mong muốn chỉ đầu tư trực tiếp khoảng 5%, còn lại là hỗ trợ gián tiếp cho các dự án đầu tư, như cho vay hoặc bảo lãnh. Tuy nhiên, Washington được cho là đang gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc phải góp vốn trực tiếp với tỷ lệ cao hơn vào các lĩnh vực mà nước này chỉ định.Liên quan đến lĩnh vực nông sản, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác về kiểm dịch rau quả nhập khẩu, nhưng Mỹ lại đang thúc ép Hàn Quốc sớm nới lỏng các quy định kiểm dịch.Nếu quá trình tham vấn cấp chuyên viên tại Washington đạt được sự thống nhất ở mức đáng kể thì hai bên sẽ tiếp tục tham vấn ở cấp Bộ trưởng để chốt lại toàn bộ nội dung thảo luận.